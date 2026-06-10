Mourinho nie zgadza się z Realem Madryt. Tej gwiazdy nie chce w klubie

Real Madryt złożył ofertę za Juliana Alvareza o wartości 150 milionów euro. Jose Mourinho nie zgadza się z decyzją dot. planów zakupu Argentyńczyka - informuje Ramon Alvarez de Mon.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt złożył ofertę za Alvareza. Mourinho go nie chce

Real Madryt nie ogłosi zatrudnienia Jose Mourinho w czerwcu. Oficjalna informacja ma pojawić się dopiero w lipcu, gdy zakończą się Mistrzostwa Świata 2026. Niemniej jednak Portugalczyk rozpoczął już pracę, o czym świadczy ostatnia wizyta w ośrodku treningowym. 63-latek nie tylko był sprawdzić stan ośrodka treningowego, ale również przedstawiono mu jego nowe biuro.

Mourinho ma mieć duży wpływ na budowę kadry pierwszego zespołu. Co ciekawe, we wtorek (9 czerwca) Real Madryt ogłosił oficjalnie, że złożył ofertę o wartości 150 milionów euro za Juliana Alvareza. Atletico Madryt od razu odrzuciło propozycję Królewskich.

Z informacji, jakie przedstawił Ramon Alvarez de Mon, wynika, że Mourinho nie zgadza się z planami Los Blancos. The Special One nie widzi go w składzie, więc woli, żeby Real Madryt odpuścił temat. Florentino Perez obiecał kibicom wielki transfer, ale wybór zawodnika wywołał mieszane uczucia u fanów. Zdecydowanie większa część spodziewała się Joao Nevesa, Vitinhi czy Khvichy Kvaratskhelii.

Na ten moment pewne jest, że Real będzie miał dwóch nowych zawodników. Na zasadzie wolnego transferu dołączy Ibrahima Konate. Z kolei za kwotę 20 milionów euro przyjdzie Denzel Dumfries, którego wyciągnęli z Interu Mediolan. Blisko transferu ma być również Nico Paz. W przypadku Argentyńczyka mowa o klauzuli odkupu za kwotę w okolicach 9 milionów euro.