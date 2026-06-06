USA – Niemcy: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (06.06.2026)

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych podejmie Niemcy w meczu towarzyskim. Spotkanie zostanie rozegrane na Soldier Field w Chicago w sobotę (6 czerwca) o godzinie 20:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

USA – Niemcy: gdzie oglądać?

Stany Zjednoczone zmierzą się z Niemcami w meczu towarzyskim, który zostanie rozegrany na Soldier Field w Chicago. Pierwszy gwizdek zaplanowano na sobotę (6 czerwca) o godzinie 20:30. Będzie to ważny sprawdzian dla obu reprezentacji w kontekście przygotowań do mistrzostw świata 2026.

Kilka dni temu Amerykanie odnieśli zwycięstwo nad Senegalem (3:2). Z kolei reprezentacja Niemiec jest w bardzo dobrej dyspozycji. W ostatnim spotkaniu pewnie pokonała Finlandię (4:0) w Moguncji, przedłużając swoją imponującą serię do ośmiu kolejnych zwycięstw. Przed meczem poważnej kontuzji doznał Lennart Karl i prawdopodobnie pomocnik opuści swój pierwszy mundial w karierze.

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USA – Niemcy: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami nie będzie transmitowane w żadnej telewizji.

USA – Niemcy: stream online

Towarzyski mecz Stany Zjednoczone – Niemcy będzie dostępny na żywo w usłudze bukmachera STS TV. Jeśli chcesz oglądać mecz, wystarczy zalogować się na konto wpłacić środki lub postawić dowolny kupon i włączyć transmisję.

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USA – Niemcy: sonda

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USA – Niemcy: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania pozostaje reprezentacja Niemiec. Wygraną drużyny prowadzonej przez Juliana Nagelsmanna bukmacherzy wyceniają w przedziale 1.50-1.62. W przypadku zwycięstwa gospodarzy kurs wynosi około 4.80, natomiast za remis oferowane jest mniej więcej 4.10.

Stany Zjednoczone Niemcy Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2026 07:09

Kiedy odbędzie się spotkanie USA – Niemcy? Mecz zostanie rozegrany w Chicago w sobotę (6 czerwca) o godzinie 20:30. Gdzie oglądać mecz USA – Niemcy? Spotkanie będzie transmitowane w usłudze bukmachera STS TV.

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