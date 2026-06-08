Holandia – Uzbekistan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.06.2026)

18:24, 8. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Holandii w niedzielę zmierzy się z Uzbekistanem w meczu towarzyskim przed Mistrzostwami Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Ryan Gravenberch
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René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Holandia – Uzbekistan, gdzie oglądać?

Reprezentacja Holandii już w poniedziałek podejdzie do ostatniego sprawdzianu przez Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia podopieczni Ronalda Koeamana zmierzą się w meczu towarzyskim z Uzbekistanem, który także pojedzie mundial. Dla obu zespołów będzie to niezwykle ważny sprawdzian i pokaże, w jakiej są formie przed mundialem. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

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Holandia – Uzbekistan, transmisja w TV

Spotkanie Holandia – Uzbekistan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 3.

Holandia – Uzbekistan, transmisja online

Nadchodzące spotkanie będzie transmitowane w Polsat Box Go. Ponadto mecz obejrzysz również w serwisie Superbet TV. Bukmacher umożliwia oglądanie transmisji za darmo. Dostęp do tego meczu zatem uzyskasz bez potrzeby obstawiania kuponu.

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Holandia – Uzbekistan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Holandii
  • remisem
  • wygraną Uzbekistanu
  • wygraną Holandii
  • remisem
  • wygraną Uzbekistanu

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Gdzie oglądać mecz Holandia – Uzbekistan?

Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 3. Rywalizacja będzie również dostępna online w usługach Polsat Box Go oraz Superbet TV.

Kiedy odbędzie się mecz Holandia – Uzbekistan?

Spotkanie odbędzie się już w poniedziałek (8 czerwca) o godzinie 20:45.

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