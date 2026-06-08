Holandia – Uzbekistan, gdzie oglądać?
Reprezentacja Holandii już w poniedziałek podejdzie do ostatniego sprawdzianu przez Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia podopieczni Ronalda Koeamana zmierzą się w meczu towarzyskim z Uzbekistanem, który także pojedzie mundial. Dla obu zespołów będzie to niezwykle ważny sprawdzian i pokaże, w jakiej są formie przed mundialem. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Holandia – Uzbekistan, transmisja w TV
Spotkanie Holandia – Uzbekistan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 3.
Holandia – Uzbekistan, transmisja online
Nadchodzące spotkanie będzie transmitowane w Polsat Box Go. Ponadto mecz obejrzysz również w serwisie Superbet TV. Bukmacher umożliwia oglądanie transmisji za darmo. Dostęp do tego meczu zatem uzyskasz bez potrzeby obstawiania kuponu.
Holandia – Uzbekistan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Holandii
- remisem
- wygraną Uzbekistanu
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Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 3. Rywalizacja będzie również dostępna online w usługach Polsat Box Go oraz Superbet TV.
Spotkanie odbędzie się już w poniedziałek (8 czerwca) o godzinie 20:45.
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