Portugalia – Chile: gdzie oglądać?
Portugalia zmierzy się z Chile w meczu towarzyskim, który dla gospodarzy będzie jednym z etapów przygotowań do zbliżających się mistrzostw świata. Goście nie wywalczyli awansu na tegoroczny mundial, dlatego sparing ma dla nich przede wszystkim wymiar prestiżowy. Zdecydowanym faworytem spotkania są Portugalczycy – Cristiano Ronaldo i spółka powinni potwierdzić swoją wyższość na boisku. Początek tej rywalizacji w sobotę, czyli 6 czerwca, o godzinie 19:45. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – Chile.
Portugalia – Chile: transmisja w TV
Interesujące starcie pomiędzy Portugalczykami a Chilijczykami oczywiście można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Sparing przed mundialem 2026 znajdziesz na kanale Polsat Sport 3.
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Portugalia – Chile: stream online
Ciekawie zapowiadający się mecz towarzyski będzie dostępny również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany w serwisie streamingowym Polsat Box Go.
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Portugalia – Chile: kursy bukmacherskie
Mecz towarzyski |
6 czerwca 2026
19:45
Portugalia – Chile: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (6 czerwca) o godzinie 19:45.
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