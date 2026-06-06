Portugalia – Chile: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Drużyna Cristiano Ronaldo sprawdzi się na tle wymagającego rywala tuż przed startem MŚ 2026. Początek rywalizacji już dzisiaj o godzinie 19:45.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Portugalia – Chile: gdzie oglądać?

Portugalia zmierzy się z Chile w meczu towarzyskim, który dla gospodarzy będzie jednym z etapów przygotowań do zbliżających się mistrzostw świata. Goście nie wywalczyli awansu na tegoroczny mundial, dlatego sparing ma dla nich przede wszystkim wymiar prestiżowy. Zdecydowanym faworytem spotkania są Portugalczycy – Cristiano Ronaldo i spółka powinni potwierdzić swoją wyższość na boisku. Początek tej rywalizacji w sobotę, czyli 6 czerwca, o godzinie 19:45. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – Chile.

Portugalia – Chile: transmisja w TV

Interesujące starcie pomiędzy Portugalczykami a Chilijczykami oczywiście można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Sparing przed mundialem 2026 znajdziesz na kanale Polsat Sport 3.

Portugalia – Chile: stream online

Ciekawie zapowiadający się mecz towarzyski będzie dostępny również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

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Portugalia – Chile: kursy bukmacherskie

Portugalia Chile Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2026 13:16

Portugalia – Chile: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Portugalia – Chile? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Portugalia – Chile? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (6 czerwca) o godzinie 19:45.

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