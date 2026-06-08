Peru – Hiszpania: transmisja w TV oraz stream online. Dla zespołu La Furia Roja będzie to ostatni test przed startem mundialu. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Początek rywalizacji już jutro o godzinie 04:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Peru – Hiszpania: gdzie oglądać?

Towarzyski mecz Peru z Hiszpanią będzie miał zupełnie inne znaczenie dla obu reprezentacji. Peruwiańczycy nie zdołali bowiem wywalczyć awansu na mistrzostwa świata, natomiast dla Hiszpanów będzie to ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem mundialu. Luis de la Fuente wykorzysta to spotkanie do przetestowania wariantów taktycznych i ostatecznego przygotowania zespołu do turnieju. Początek tej rywalizacji we wtorek, czyli 9 czerwca, o godzinie 04:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Peru – Hiszpania.

Peru – Hiszpania: transmisja w TV

Interesujące starcie pomiędzy Peruwiańczykami a Hiszpanami oczywiście można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Sparing przed mundialem 2026 znajdziesz na kanale Polsat Sport 1.

Peru – Hiszpania: stream online

Ciekawie zapowiadający się mecz towarzyski będzie dostępny również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

Peru – Hiszpania: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Peru – Hiszpania? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1. Kiedy odbędzie się mecz Peru – Hiszpania? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (9 czerwca) o godzinie 04:00.

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