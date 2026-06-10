MŚ 2026 rozpoczną się 11 czerwca w Meksyku. Na legendarnym Estadio Azteca reprezentacja gospodarzy zmierzy się z RPA w historycznym meczu otwarcia mundialu.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Estadio Azteca

Kiedy odbędzie się spotkanie otwarcia MŚ 2026?

Pierwszy gwizdek w meczu Mistrzostw Świata 2026 zabrzmi w czwartek, 11 czerwca 2026 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego. Przed rozpoczęciem spotkania kibice zobaczą oficjalną ceremonię otwarcia, która tradycyjnie ma podkreślić wyjątkowy charakter najważniejszego turnieju piłkarskiego na świecie.

W inauguracyjnym meczu grupy A zmierzą się ze sobą drużyny Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Starcie zapowiada się szczególnie interesująco nie tylko ze względu na rangę wydarzenia. Obie reprezentacje otwierały już mundial w 2010 roku w Johannesburgu, gdzie padł remis 1:1. Tym razem historia może napisać zupełnie nowy rozdział.

Estadio Azteca ponownie w centrum uwagi

Miejscem inauguracji mundialu będzie legendarne Estadio Azteca w Meksyku, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych stadionów w historii futbolu. To arena, która pamięta triumfy Pele i Diego Maradony, a teraz ponownie stanie się obiektem wydarzenia o globalnym znaczeniu.

Estadio Azteca zapisze się w historii jako pierwszy stadion, który będzie gospodarzem meczu otwarcia mistrzostw świata po raz trzeci. Wcześniej inauguracyjne spotkania mundialu odbywały się na tym stadionie podczas turniejów w 1970 i 1986 roku.

Największe mistrzostwa świata w historii

Mundial 2026 będzie wyjątkowy pod wieloma względami. Po raz pierwszy turniej zostanie rozegrany w trzech krajach jednocześnie. Gospodarzami imprezy będą: Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. Jednocześnie władze FIFA podjęły decyzję o rozszerzeniu liczby uczestników z 32 do 48 uczestników.

Najważniejsze liczby MŚ 2026:

48 reprezentacji

104 mecze

16 miast gospodarzy

3 kraje organizujące turniej

ponad miesiąc piłkarskich emocji

To sprawia, że mundial w Ameryce Północnej będzie największym przedsięwzięciem w historii reprezentacyjnej piłki nożnej.

Mecz otwarcia MŚ 2026. Dlaczego warto go obejrzeć?

Mecze inaugurujące mistrzostwa świata mają swoją niepowtarzalną atmosferę. To moment, gdy kończą się miesiące oczekiwań, a rozpoczyna futbolowe święto śledzone przez miliardy kibiców na całym świecie.

Spotkanie Meksyk – RPA będzie nie tylko pierwszym starciem mundialu 2026, ale również symbolicznym początkiem nowej ery mistrzostw świata. Turniejów większych, bardziej globalnych i rozgrywanych na niespotykaną dotąd skalę. Niezależnie od wyniku jedno jest pewne: 11 czerwca 2026 roku zapisze się w historii światowego futbolu.