Motor ogłosił rozstanie. Kolejny piłkarz żegna Lublin

16:18, 10. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Motor Lublin

Motor Lublin przechodzi ogromną przebudowę i pożegnał właśnie kolejnego zawodnika. Lubelski klub opuścił Bradly van Hoeven. Holender występował pod okiem Mateusza Stolarskiego w dwóch ostatnich sezonach.

Piłkarze Motoru Lublin
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Oficjalnie: Bradly van Hoeven odchodzi z Motoru Lublin

Motor Lublin ma za sobą przeciętną kampanię, ponieważ liczono na dużo wyższe miejsce w tabeli na zakończenie sezonu. Dodatkowo w obozie lubelskiego zespołu jest bardzo gorąco, ponieważ odchodzi wielu ważnych zawodników. W środowe popołudnie Lublinianie poinformowali o kolejnym rozstaniu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony ogłoszono zakończenie współpracy Bradlym van Hoevenem.

Mateusz Stolarski liczył, że Holender zostanie w drużynie na kolejny sezon. Motor Lublin jednak zdecydował się nie przedłużać wygasającej umowy z zawodnikiem. 26-latek nigdy nie odgrywał specjalnie ważnej roli w zespole. Jednak szkoleniowiec bardzo cenił wkład skrzydłowego. Decyzja o rozstaniu z pewnością nie podoba się trenerowi lubelskiej ekipy.

Bradly van Hoeven spędził w Motorze Lublin dwa ostatnie sezony. Początkowo Holender miał olbrzymi problem z odnalezieniem się na polskich boiskach. Jednak w pewnym momencie 26-latek zaczął grać na miarę oczekiwań. Forma zawodnika na dłuższą metę jednak falowała. Plus doszły do tego problemy zdrowotne, więc na dłuższą metę nie odgrywał tak ważnej roli u Mateusza Stolarskiego.

W poprzednim sezonie Bradly van Hoeven rozegrał 29 spotkań w koszulce Motoru Lublin. Holenderski skrzydłowy zakończył kampanię bez gola, ale udało mu się zaliczyć cztery asysty.

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