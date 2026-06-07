Chorwacja – Słowenia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.06.2026)

Chorwacja - Słowenia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz zaplanowany na niedzielę 7 czerwca.

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Odyssey Images / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Chorwacja – Słowenia, gdzie oglądać?

7 czerwca odbędzie się towarzyski mecz Chorwacja – Słowenia. Gospodarze niedzielnej potyczki liczą, że uda im się wrócić na zwycięską ścieżkę w ostatnim przed mundialem sprawdzianie. Z kolei zespół gości ma nadzieję sprawić niespodziankę w konfrontacji z wyżej notowanym przeciwnikiem. Sprawdź gdzie oglądać mecz Chorwacja – Słowenia.

Chorwacja – Słowenia: transmisja w TV

Spotkanie Chorwacja – Słowenia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 3.

Chorwacja – Słowenia: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Chorwacją a Słowenią będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.

Chorwacja – Słowenia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chorwacji

Remis

Wygrana Słowenii Wygrana Chorwacji

Remis

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Chorwacja – Słowenia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Chorwacji, czego dowodzi kurs około 1.33. Z kolei wygraną kadry Słowenii możesz zagrać po kursie 9.00. Remis wyceniono współczynnikiem 4.85.

Chorwacja Słowenia 1.41 4.40 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 czerwca 2026 18:06

Gdzie oglądać mecz Chorwacja – Słowenia? Spotkanie Chorwacja – Słowenia będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 3, a także w serwisie polsatboxgo.pl. Kiedy odbędzie się mecz Chorwacja – Słowenia? Mecz odbędzie się już w niedzielę (7 czerwca) o godzinie 20:45.

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