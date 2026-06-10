Julian Alvarez jest coraz bliżej rozstania z Atletico Madryt. Argentyńczyk oddalił się od FC Barcelony i Realu Madryt, więc teraz faworytem do jego transferu jest Arsenal - donosi "AS".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal głównym kandydatem do transferu Juliana Alvareza

Julian Alvarez od miesięcy jest łączony z wielkim transferem. Przez długi czas faworytem do pozyskania napastnika Atletico Madryt była FC Barcelona. Jednak dziś sytuacja związana z przyszłością klubową Argentyńczyka wygląda całkowicie inaczej. Serwis „AS” przekazuje, że w tym momencie faworytem do pozyskania mistrza świata jest Arsenal.

FC Barcelona nie jest w stanie spełnić oczekiwań finansowych Atletico Madryt. Ostatnio również Real Madryt zdecydował się ruszyć po Juliana Alvareza. Los Colchoneros jednak wyśmiali ich ofertę. Wszystkiemu z boku zaczął się przyglądać Arsenal, który może wykorzystać całą sytuację. Wkrótce mistrzowie Premier League mogą ruszyć z ofertą za reprezentanta Argentyny.

Atletico Madryt jednak stawia twarde warunki w kwestii transferu Juliana Alvareza. Hiszpański klub oczekuje kosmicznych pieniędzy za swoją gwiazdę. Arsenal oczywiście dysponuje olbrzymią gotówką i mogą pogodzić FC Barcelonę oraz Real Madryt. Czas pokaże, czy mistrz świata finalnie wróci na boiska Premier League.

Julian Alvarez w poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Argentyński snajper zgromadził na swoim koncie aż 20 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.