Transfer Alvareza nabiera tempa! Wyłonił się faworyt

16:35, 10. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  AS

Julian Alvarez jest coraz bliżej rozstania z Atletico Madryt. Argentyńczyk oddalił się od FC Barcelony i Realu Madryt, więc teraz faworytem do jego transferu jest Arsenal - donosi "AS".

Julian Alvarez
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Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal głównym kandydatem do transferu Juliana Alvareza

Julian Alvarez od miesięcy jest łączony z wielkim transferem. Przez długi czas faworytem do pozyskania napastnika Atletico Madryt była FC Barcelona. Jednak dziś sytuacja związana z przyszłością klubową Argentyńczyka wygląda całkowicie inaczej. Serwis „AS” przekazuje, że w tym momencie faworytem do pozyskania mistrza świata jest Arsenal.

FC Barcelona nie jest w stanie spełnić oczekiwań finansowych Atletico Madryt. Ostatnio również Real Madryt zdecydował się ruszyć po Juliana Alvareza. Los Colchoneros jednak wyśmiali ich ofertę. Wszystkiemu z boku zaczął się przyglądać Arsenal, który może wykorzystać całą sytuację. Wkrótce mistrzowie Premier League mogą ruszyć z ofertą za reprezentanta Argentyny.

Atletico Madryt jednak stawia twarde warunki w kwestii transferu Juliana Alvareza. Hiszpański klub oczekuje kosmicznych pieniędzy za swoją gwiazdę. Arsenal oczywiście dysponuje olbrzymią gotówką i mogą pogodzić FC Barcelonę oraz Real Madryt. Czas pokaże, czy mistrz świata finalnie wróci na boiska Premier League.

Julian Alvarez w poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Argentyński snajper zgromadził na swoim koncie aż 20 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.

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