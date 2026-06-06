Anglia – Nowa Zelandia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (06.06.2026)

19:51, 6. czerwca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Anglia - Nowa Zelandia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz zaplanowany na sobotę 6 czerwca.

Harry Kane
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Nowa Zelandia, gdzie oglądać?

6 czerwca odbędzie się towarzyski mecz Anglia – Nowa Zelandia. Zespół ze Starego Kontynentu to bezdyskusyjny faworyt tej sparingowej konfrontacji. Nowa Zelandia również jest uczestnikiem nadchodzącego mundialu, więc nie można odmówić jej umiejętności. Sprawdź gdzie oglądać mecz Anglia – Nowa Zelandia.

Anglia – Nowa Zelandia: transmisja w TV

Spotkanie Anglia – Nowa Zelandia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1.

Anglia – Nowa Zelandia: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Anglią a Nową Zelandią będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.

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Anglia – Nowa Zelandia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Anglii
  • Remis
  • Wygrana Nowej Zelandii
  • Wygrana Anglii
  • Remis
  • Wygrana Nowej Zelandii

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Anglia – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Anglii, czego dowodzi kurs około 1.08. Z kolei wygraną kadry Nowej Zelandii możesz zagrać po kursie 28.00. Remis wyceniono współczynnikiem 9.25;

Anglia
Nowa Zelandia
1.07
9.75
29.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 czerwca 2026 19:59
Gdzie oglądać mecz Anglia – Nowa Zelandia?

Spotkanie Anglia – Nowa Zelandia będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w serwisie polsatboxgo.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Nowa Zelandia?

Mecz odbędzie się już w sobotę (6 czerwca) o godzinie 22:00.

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