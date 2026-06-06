Anglia – Nowa Zelandia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (06.06.2026)

Anglia – Nowa Zelandia, gdzie oglądać?
6 czerwca odbędzie się towarzyski mecz Anglia – Nowa Zelandia. Zespół ze Starego Kontynentu to bezdyskusyjny faworyt tej sparingowej konfrontacji. Nowa Zelandia również jest uczestnikiem nadchodzącego mundialu, więc nie można odmówić jej umiejętności. Sprawdź gdzie oglądać mecz Anglia – Nowa Zelandia.
Anglia – Nowa Zelandia: transmisja w TV
Spotkanie Anglia – Nowa Zelandia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1.
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Anglia – Nowa Zelandia: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Anglią a Nową Zelandią będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.
Anglia – Nowa Zelandia: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Anglii
- Remis
- Wygrana Nowej Zelandii
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Anglia – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Anglii, czego dowodzi kurs około 1.08. Z kolei wygraną kadry Nowej Zelandii możesz zagrać po kursie 28.00. Remis wyceniono współczynnikiem 9.25;
Spotkanie Anglia – Nowa Zelandia będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w serwisie polsatboxgo.pl.
Mecz odbędzie się już w sobotę (6 czerwca) o godzinie 22:00.
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