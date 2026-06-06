Anglia – Nowa Zelandia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (06.06.2026)

Anglia - Nowa Zelandia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz zaplanowany na sobotę 6 czerwca.

Obserwuj nas w

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Nowa Zelandia, gdzie oglądać?

6 czerwca odbędzie się towarzyski mecz Anglia – Nowa Zelandia. Zespół ze Starego Kontynentu to bezdyskusyjny faworyt tej sparingowej konfrontacji. Nowa Zelandia również jest uczestnikiem nadchodzącego mundialu, więc nie można odmówić jej umiejętności. Sprawdź gdzie oglądać mecz Anglia – Nowa Zelandia.

Anglia – Nowa Zelandia: transmisja w TV

Spotkanie Anglia – Nowa Zelandia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1.

Anglia – Nowa Zelandia: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Anglią a Nową Zelandią będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.

Anglia – Nowa Zelandia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Nowej Zelandii Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Nowej Zelandii 0 Votes

Anglia – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Anglii, czego dowodzi kurs około 1.08. Z kolei wygraną kadry Nowej Zelandii możesz zagrać po kursie 28.00. Remis wyceniono współczynnikiem 9.25;

Anglia Nowa Zelandia 1.07 9.75 29.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 czerwca 2026 19:59

Gdzie oglądać mecz Anglia – Nowa Zelandia? Spotkanie Anglia – Nowa Zelandia będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w serwisie polsatboxgo.pl. Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Nowa Zelandia? Mecz odbędzie się już w sobotę (6 czerwca) o godzinie 22:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.