Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2025)

19:42, 2. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy Goncalo Feio zaliczy udany debiut na ławce trenerskiej ekipy Zielonych? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy poniedziałek, 3 listopada o godzinie 18:00.

Piłkarze Radomiaka Radom
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, typy i przewidywania

Pojedynek Lechii Gdańsk z Radomiakiem Radom w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zapowiada się interesująco. Oba zespoły potrzebują punktów, choć ich sytuacja w tabeli jest nieco inna. Ekipa Budowlanych z dorobkiem 10 oczek zajmuje 16. miejsce i walczy o wydostanie się ze strefy spadkowej. Natomiast drużyna Zielonych może pochwalić się 16 punktami, co pozwala jej plasować się na 12. pozycji w stawce. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy poniedziałek, 3 listopada o godzinie 18:00.

Uważam, że w tym spotkaniu może zadziałać „efekt nowej miotły”. Przypomnijmy, że Radomiak Radom kilka dni temu zatrudnił Goncalo Feio na stanowisku trenera. Według mnie zespół Zielonych ma realne szanse, by pokonać Lechię Gdańsk. Mój typ: wygrana Radomiaka Radom.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

Przed meczem Lechii Gdańsk z Radomiakiem Radom sytuacja kadrowa obu drużyn wygląda bardzo dobrze. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie kontuzjowanego Bohdana Sarnawskiego, który wciąż wraca do pełnej sprawności po urazie. Trener Lechii – John Carver – ma więc do swojej dyspozycji niemal pełną kadrę. Z kolei w ekipie gości nikt nie zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi – wszyscy piłkarze Radomiaka powinni być dostępni do gry, co daje Goncalo Feio szerokie pole manewru przy ustalaniu wyjściowego składu.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki Lechii Gdańsk i Radomiaka Radom pokazują, że oba zespoły prezentują zmienną formę. Gdańszczanie w 1/16 finału Pucharu Polski pewnie pokonali Puszczę Niepołomice 3:1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. W lidze jednak nie poszło im tak dobrze – w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrali 1:2 z Rakowem Częstochowa. Radomianie w tym czasie rywalizowali wyłącznie na ligowym podwórku – zremisowali 1:1 z Wisłą Płock oraz ulegli Widzewowi Łódź 2:3.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, historia

Bezpośrednie starcia Lechii Gdańsk z Radomiakiem Radom w ostatnich latach dostarczały kibicom tych drużyn wielu emocji. W pięciu poprzednich spotkaniach nie padł ani jeden remis, co pokazuje, że te mecze zawsze przynoszą rozstrzygnięcia. Trzy razy górą był Radomiak, natomiast Lechia zwyciężała dwukrotnie. Rywalizacja między tymi zespołami bywa zacięta i nieprzewidywalna, a każda kolejna potyczka zapowiada się jako wyrównany pojedynek, w którym trudno wskazać faworyta.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem poniedziałkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi około 2.10, typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to mniej więcej 3.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, przewidywane składy

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, kto wygra?

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Lechią Gdańsk a Radomiakiem Radom w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ Sport 5, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy poniedziałek, 3 listopada o godzinie 18:00.

