Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy Goncalo Feio zaliczy udany debiut na ławce trenerskiej ekipy Zielonych? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy poniedziałek, 3 listopada o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, typy i przewidywania

Pojedynek Lechii Gdańsk z Radomiakiem Radom w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zapowiada się interesująco. Oba zespoły potrzebują punktów, choć ich sytuacja w tabeli jest nieco inna. Ekipa Budowlanych z dorobkiem 10 oczek zajmuje 16. miejsce i walczy o wydostanie się ze strefy spadkowej. Natomiast drużyna Zielonych może pochwalić się 16 punktami, co pozwala jej plasować się na 12. pozycji w stawce. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy poniedziałek, 3 listopada o godzinie 18:00.

Uważam, że w tym spotkaniu może zadziałać „efekt nowej miotły”. Przypomnijmy, że Radomiak Radom kilka dni temu zatrudnił Goncalo Feio na stanowisku trenera. Według mnie zespół Zielonych ma realne szanse, by pokonać Lechię Gdańsk. Mój typ: wygrana Radomiaka Radom.

Ernest STS 3.50 Zwycięstwo Radomiaka Przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

Przed meczem Lechii Gdańsk z Radomiakiem Radom sytuacja kadrowa obu drużyn wygląda bardzo dobrze. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie kontuzjowanego Bohdana Sarnawskiego, który wciąż wraca do pełnej sprawności po urazie. Trener Lechii – John Carver – ma więc do swojej dyspozycji niemal pełną kadrę. Z kolei w ekipie gości nikt nie zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi – wszyscy piłkarze Radomiaka powinni być dostępni do gry, co daje Goncalo Feio szerokie pole manewru przy ustalaniu wyjściowego składu.

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bogdan Sarnavskiy Kontuzja kolana Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki Lechii Gdańsk i Radomiaka Radom pokazują, że oba zespoły prezentują zmienną formę. Gdańszczanie w 1/16 finału Pucharu Polski pewnie pokonali Puszczę Niepołomice 3:1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. W lidze jednak nie poszło im tak dobrze – w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrali 1:2 z Rakowem Częstochowa. Radomianie w tym czasie rywalizowali wyłącznie na ligowym podwórku – zremisowali 1:1 z Wisłą Płock oraz ulegli Widzewowi Łódź 2:3.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, historia

Bezpośrednie starcia Lechii Gdańsk z Radomiakiem Radom w ostatnich latach dostarczały kibicom tych drużyn wielu emocji. W pięciu poprzednich spotkaniach nie padł ani jeden remis, co pokazuje, że te mecze zawsze przynoszą rozstrzygnięcia. Trzy razy górą był Radomiak, natomiast Lechia zwyciężała dwukrotnie. Rywalizacja między tymi zespołami bywa zacięta i nieprzewidywalna, a każda kolejna potyczka zapowiada się jako wyrównany pojedynek, w którym trudno wskazać faworyta.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem poniedziałkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi około 2.10, typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to mniej więcej 3.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Lechia Gdańsk Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2025 19:42 .

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, przewidywane składy

Lechia Gdańsk John Carver Radomiak Gonçalo Feio Lechia Gdańsk John Carver 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 18 Paulsen 2 Kłudka 4 Pllana 80 Rodin 27 Vojtko 11 Mena 10 Kapić 5 Żelizko 8 Cirkovic 89 Bobcek 99 Neugebauer 25 Maurides 11 Capita 27 Wolski 15 Tapsoba 2 Camara 10 Alves 13 Grzesik 26 Dieguez 14 Kingue 24 Ouattara 1 Majchrowicz 18 Paulsen 2 Kłudka 4 Pllana 80 Rodin 27 Vojtko 11 Mena 10 Kapić 5 Żelizko 8 Cirkovic 89 Bobcek 99 Neugebauer 25 Maurides 11 Capita 27 Wolski 15 Tapsoba 2 Camara 10 Alves 13 Grzesik 26 Dieguez 14 Kingue 24 Ouattara 1 Majchrowicz 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Gonçalo Feio Rezerwowi 1 Szymon Weirauch 3 Elias Olsson 7 Bogdan Viunnyk 15 Maksym Dyachuk 17 Anton Carenko 21 Michal Glogowski 23 Milosz Kalahur 33 Tomasz Wojtowicz 72 Mohamed Awad Alla 79 Kacper Sezonienko 90 Dawid Kurminowski 5 Jeremy Blasco 6 Romario Baro 7 Vasco Lopes 16 Mateusz Cichocki 20 Joao Pedro 21 Elves Baldé 28 Michał Kaput 29 Laurindo Dilson Aurélio 44 Wiktor Koptas 75 Michal Jerke 77 Christos Donis 99 Guilherme Zimovski

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Lechii

remisem

zwycięstwem Radomiaka zwycięstwem Lechii

remisem

zwycięstwem Radomiaka 0 Votes

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Lechią Gdańsk a Radomiakiem Radom w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ Sport 5, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy poniedziałek, 3 listopada o godzinie 18:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.