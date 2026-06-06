Argentyna – Honduras: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.06.2026)

Argentyna - Honduras: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz zaplanowany na niedzielę 7 czerwca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Argentyna – Honduras, gdzie oglądać?

7 czerwca w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się towarzyski mecz Argentyna – Honduras. Mistrzowie świata formę przed tegorocznym mundialem sprawdzą z drużyną, która nie zdołała zakwalifikować się nad turniej w USA, Kanadzie i Meksyku. Ekipa z Leo Messim na czele to wyraźny faworyt tego sparingu. Czy wywiąże się z tej roli? Sprawdź gdzie oglądać mecz Argentyna – Honduras.

Argentyna – Honduras: transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Honduras obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1.

Argentyna – Honduras: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Argentyną a Hondurasem będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.

Argentyna – Honduras: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Hondurasu Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Hondurasu 0 Votes

Argentyna – Honduras: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Argentyny, czego dowodzi kurs około 1.12. Z kolei wygraną kadry Hondurasu możesz zagrać po kursie 18.00. Remis wyceniono współczynnikiem 8.00

Argentyna Honduras 1.12 8.00 18.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 czerwca 2026 19:59

Gdzie oglądać mecz Argentyna – Honduras? Spotkanie Argentyna – Honduras będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w serwisie polsatboxgo.pl. Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Honduras? Mecz odbędzie się już w niedzielę (7 czerwca) o godzinie 02:00.

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