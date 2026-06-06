Argentyna – Honduras: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.06.2026)

Argentyna – Honduras, gdzie oglądać?
7 czerwca w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się towarzyski mecz Argentyna – Honduras. Mistrzowie świata formę przed tegorocznym mundialem sprawdzą z drużyną, która nie zdołała zakwalifikować się nad turniej w USA, Kanadzie i Meksyku. Ekipa z Leo Messim na czele to wyraźny faworyt tego sparingu. Czy wywiąże się z tej roli? Sprawdź gdzie oglądać mecz Argentyna – Honduras.
Argentyna – Honduras: transmisja w TV
Spotkanie Argentyna – Honduras obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1.
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Argentyna – Honduras: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Argentyną a Hondurasem będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.
Argentyna – Honduras: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Argentyny
- Remis
- Wygrana Hondurasu
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Argentyna – Honduras: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Argentyny, czego dowodzi kurs około 1.12. Z kolei wygraną kadry Hondurasu możesz zagrać po kursie 18.00. Remis wyceniono współczynnikiem 8.00
Spotkanie Argentyna – Honduras będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w serwisie polsatboxgo.pl.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (7 czerwca) o godzinie 02:00.
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