Argentyna – Honduras: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.06.2026)

20:00, 6. czerwca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Argentyna - Honduras: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz zaplanowany na niedzielę 7 czerwca.

Julian Alvarez
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Argentyna – Honduras, gdzie oglądać?

7 czerwca w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się towarzyski mecz Argentyna – Honduras. Mistrzowie świata formę przed tegorocznym mundialem sprawdzą z drużyną, która nie zdołała zakwalifikować się nad turniej w USA, Kanadzie i Meksyku. Ekipa z Leo Messim na czele to wyraźny faworyt tego sparingu. Czy wywiąże się z tej roli? Sprawdź gdzie oglądać mecz Argentyna – Honduras.

Argentyna – Honduras: transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Honduras obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1.

Argentyna – Honduras: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Argentyną a Hondurasem będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.

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Argentyna – Honduras: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Argentyny
  • Remis
  • Wygrana Hondurasu
  • Wygrana Argentyny
  • Remis
  • Wygrana Hondurasu

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Argentyna – Honduras: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Argentyny, czego dowodzi kurs około 1.12. Z kolei wygraną kadry Hondurasu możesz zagrać po kursie 18.00. Remis wyceniono współczynnikiem 8.00

Argentyna
Honduras
1.12
8.00
18.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 czerwca 2026 19:59
Gdzie oglądać mecz Argentyna – Honduras?

Spotkanie Argentyna – Honduras będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w serwisie polsatboxgo.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Honduras?

Mecz odbędzie się już w niedzielę (7 czerwca) o godzinie 02:00.

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