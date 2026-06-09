Argentyna – Islandia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.06.2026)

Argentyna – Islandia, gdzie oglądać?
10 czerwca w nocy z wtorku na środę odbędzie się towarzyski mecz Argentyna – Islandia. Mistrzowie świata formę przed tegorocznym mundialem sprawdzą ponownie z drużyną, która nie zdołała zakwalifikować się nad turniej w USA, Kanadzie i Meksyku. Kilka dni wcześniej Argentyńczycy pewnie ograli Honduras. Jak poradzą sobie z europejskim przeciwnikiem? Sprawdź gdzie oglądać mecz Argentyna – Islandia.
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Argentyna – Islandia: transmisja w TV
Spotkanie Argentyna – Islandia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1. Rywalizację skomentują Sebastian Chabiniak i Piotr Kobierecki.
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Argentyna – Islandia: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Argentyną a Islandią będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.
Mecz będzie dostępny także na żywo w usłudze bukmachera STS TV. Jeśli chcesz oglądać mecz, wystarczy zalogować się na konto, następnie wpłacić środki lub postawić dowolny kupon i włączyć transmisję.
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Argentyna – Islandia: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Argentyny
- Remis
- Wygrana Islandii
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Argentyna – Islandia: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Argentyny, czego dowodzi kurs około 1.17. Z kolei wygraną kadry Islandii możesz zagrać po kursie 16.00. Remis wyceniono współczynnikiem 7.50.
Spotkanie Argentyna – Islandia będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w serwisie polsatboxgo.pl.
Mecz odbędzie się już w środę (10 czerwca) o godzinie 03:00.
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