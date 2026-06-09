Argentyna – Islandia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.06.2026)

Argentyna - Islandia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz zaplanowany na środę 10 czerwca.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Argentyna – Islandia, gdzie oglądać?

10 czerwca w nocy z wtorku na środę odbędzie się towarzyski mecz Argentyna – Islandia. Mistrzowie świata formę przed tegorocznym mundialem sprawdzą ponownie z drużyną, która nie zdołała zakwalifikować się nad turniej w USA, Kanadzie i Meksyku. Kilka dni wcześniej Argentyńczycy pewnie ograli Honduras. Jak poradzą sobie z europejskim przeciwnikiem? Sprawdź gdzie oglądać mecz Argentyna – Islandia.

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Argentyna – Islandia: transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Islandia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1. Rywalizację skomentują Sebastian Chabiniak i Piotr Kobierecki.

Argentyna – Islandia: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Argentyną a Islandią będzie także transmitowane w internecie. Dostęp uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu w serwisie polsatboxgo.pl.

Mecz będzie dostępny także na żywo w usłudze bukmachera STS TV. Jeśli chcesz oglądać mecz, wystarczy zalogować się na konto, następnie wpłacić środki lub postawić dowolny kupon i włączyć transmisję.

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Argentyna – Islandia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Islandii Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Islandii 0 Votes

Argentyna – Islandia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Argentyny, czego dowodzi kurs około 1.17. Z kolei wygraną kadry Islandii możesz zagrać po kursie 16.00. Remis wyceniono współczynnikiem 7.50.

Gdzie oglądać mecz Argentyna – Islandia? Spotkanie Argentyna – Islandia będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w serwisie polsatboxgo.pl. Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Islandia? Mecz odbędzie się już w środę (10 czerwca) o godzinie 03:00.

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