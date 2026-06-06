Brazylia – Egipt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.06.2026)

Brazylia zmierzy się z Egiptem w towarzyskim spotkaniu, które odbędzie się w Cleveland. Początek rywalizacji zaplanowano w nocy z soboty na niedzielę o północy czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Celso Pupo / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia – Egipt: gdzie oglądać?

Reprezentacja Brazylii zmierzy się z Egiptem w meczu towarzyskim, który zostanie rozegrany w Cleveland w nocy z soboty na niedzielę. Będzie to ostatni sprawdzian obu drużyn przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Dla Canarinhos spotkanie z Egiptem ma być przede wszystkim okazją do dopracowania ofensywnych schematów oraz przetestowania różnych wariantów gry w starciu z zespołem słynącym z dobrze zorganizowanej i szczelnej defensywy.

W fazie grupowej mundialu Brazylia zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti, natomiast Egipt trafił do grupy z Belgią, Iranem i Nową Zelandią. W XXI wieku obie reprezentacje mierzyły się ze sobą dwukrotnie i w obu przypadkach górą byli Brazylijczycy, którzy pozostają faworytem również tym razem.

Brazylia – Egipt: transmisja w TV

Mecz Brazylia – Egipt będzie transmitowany na żywo w tradycyjnej telewizji. Spotkanie obejrzysz na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 1. Towarzyskie starcie skomentują Szymon Rojek i Piotr Kobierecki.

Brazylia – Egipt: stream online

Spotkanie pomiędzy Brazylią a Egiptem będzie także dostępne w serwisie Polsat Box Go. Mecz obejrzysz również w serwisie Superbet TV. Bukmacher umożliwia oglądanie transmisji za darmo. Dostęp do tego meczu zatem uzyskasz bez potrzeby obstawiania kuponu.

Brazylia – Egipt: sonda

Kto wygra mecz? Brazylia

Remis

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Brazylia – Egipt: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów zdecydowanym faworytem nadchodzącego spotkania pozostaje Brazylia. Zwycięstwo Canarinhos wyceniane jest na poziomie około 1.37. Znacznie wyższe kursy przypisano Egiptowi. Ewentualna wygrana Faraonów oscyluje w granicach 7.90-8.30. Z kolei remis w tym starciu wyceniany jest na poziomie około 4.80-5.10.

Brazylia Egipt Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2026 10:35

Kiedy odbędzie się spotkanie Brazylia – Egipt? Mecz rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę o północy czasu polskiego. Gdzie oglądać mecz Brazylia – Egipt? Spotkanie będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1, w usłudze Polsat Box Go oraz w serwisie bukmachera Superbet TV.

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