Iran – Nowa Zelandia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (16.06.2026)

Iran – Nowa Zelandia: gdzie oglądać?
Iran rozpocznie rywalizację w grupie G mistrzostw świata 2026 od starcia z Nową Zelandią. Spotkanie zostanie rozegrane na SoFi Stadium w Inglewood, a pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godz. 3:00 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek.
Przygotowaniom reprezentacji Iranu do mundialu towarzyszyło sporo niepewności. Ze względu na napiętą sytuację geopolityczną pojawiały się spekulacje dotyczące udziału Persów w turnieju, jednak drużyna prowadzona przez Amira Ghalenoeiego bierze udział w rywalizacji.
Nowa Zelandia przystępuje do turnieju w roli jednego z outsiderów grupy. W kraju większą popularnością niż piłka nożna cieszą się inne dyscypliny sportowe. Reprezentacja All Whites po raz trzeci w historii wystąpi na mistrzostwach świata i wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo.
- Sprawdź: zapowiedź meczu Iran – Nowa Zelandia
Iran – Nowa Zelandia: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Iranem a Nową Zelandią będzie transmitowane na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Do skomentowania meczu wyznaczeni zostali Dominik Pasternak i Adam Burek.
Iran – Nowa Zelandia: stream online
Mecz Iran – Nowa Zelandia będzie można również śledzić na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek starcia zaplanowano na godzinę 3:00 czasu polskiego.
Iran – Nowa Zelandia: sonda
Kto wygra spotkanie?
- Iran
- Będzie remis
- Nowa Zelandia
0 Votes
Iran – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie
Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 3:00 czasu polskiego.
Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie w internecie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.