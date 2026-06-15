Iran – Nowa Zelandia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (16.06.2026)

Iran zmierzy się z Nową Zelandią w meczu grupy G na mundialu. Spotkanie rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 3:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mehdi Taremi

Iran – Nowa Zelandia: gdzie oglądać?

Iran rozpocznie rywalizację w grupie G mistrzostw świata 2026 od starcia z Nową Zelandią. Spotkanie zostanie rozegrane na SoFi Stadium w Inglewood, a pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godz. 3:00 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek.

Przygotowaniom reprezentacji Iranu do mundialu towarzyszyło sporo niepewności. Ze względu na napiętą sytuację geopolityczną pojawiały się spekulacje dotyczące udziału Persów w turnieju, jednak drużyna prowadzona przez Amira Ghalenoeiego bierze udział w rywalizacji.

Nowa Zelandia przystępuje do turnieju w roli jednego z outsiderów grupy. W kraju większą popularnością niż piłka nożna cieszą się inne dyscypliny sportowe. Reprezentacja All Whites po raz trzeci w historii wystąpi na mistrzostwach świata i wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo.

Iran – Nowa Zelandia: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Iranem a Nową Zelandią będzie transmitowane na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Do skomentowania meczu wyznaczeni zostali Dominik Pasternak i Adam Burek.

Iran – Nowa Zelandia: stream online

Mecz Iran – Nowa Zelandia będzie można również śledzić na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek starcia zaplanowano na godzinę 3:00 czasu polskiego.

Iran – Nowa Zelandia: sonda

Kto wygra spotkanie? Iran

Będzie remis

Nowa Zelandia Iran

Będzie remis

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Iran – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie

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Kiedy odbędzie się mecz Iran – Nowa Zelandia? Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 3:00 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć spotkanie Iran – Nowa Zelandia? Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie w internecie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

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