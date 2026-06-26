Egipt – Iran: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.06.2026)

Egipt – Iran: gdzie oglądać?
Egipt spotka się z Iranem w spotkaniu 3. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Stawka tego meczu jest ogromna, gdyż obie drużyny wciąż pozostają w grze o awans do fazy pucharowej. Faraonowie mają na koncie cztery punkty punktów. Turniej rozpoczęli od cennego remisu z Belgią, a następnie pokonali Nową Zelandię.
Iran również ma o co grać. Po dwóch kolejkach pozostaje niepokonany i zajmuje drugie miejsce z dorobkiem dwóch punktów. Zespół prowadzony przez Amira Ghalenoeiego zremisował oba dotychczasowe spotkania. Sprawdź tutaj naszą zapowiedź i typy na mecz Egipt – Iran.
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Egipt – Iran: transmisja w TV
Konfrontacja Egiptu z Iranem będzie transmitowana na antenie TVP Sport. Spotkanie w grupie G MŚ 2026 skomentują Maciej Piotrowski i Adam Burek. Początek meczu zaplanowano na godz. 5:00 czasu polskiego.
Egipt – Iran: stream online
Rywalizacja pomiędzy Egiptem a Iranem będzie także dostępna w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Na wszystkich urządzeniach dostęp do meczu będzie darmowy.
Egipt – Iran: sonda
Kto wygra mecz?
- Egipt
- Będzie remis
- Iran
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Egipt – Iran: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę o godz. 5:00 czasu polskiego.
Transmisja będzie dostępna na antenie TVP Sport, w aplikacji mobilnej TVP oraz na portalu sport.tvp.pl.
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