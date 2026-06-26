Egipt – Iran: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.06.2026)

Egipt - Iran to starcie w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Mecz w grupie G odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 5:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć na żywo w telewizji i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Egipt – Iran: gdzie oglądać?

Egipt spotka się z Iranem w spotkaniu 3. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Stawka tego meczu jest ogromna, gdyż obie drużyny wciąż pozostają w grze o awans do fazy pucharowej. Faraonowie mają na koncie cztery punkty punktów. Turniej rozpoczęli od cennego remisu z Belgią, a następnie pokonali Nową Zelandię.

Iran również ma o co grać. Po dwóch kolejkach pozostaje niepokonany i zajmuje drugie miejsce z dorobkiem dwóch punktów. Zespół prowadzony przez Amira Ghalenoeiego zremisował oba dotychczasowe spotkania. Sprawdź tutaj naszą zapowiedź i typy na mecz Egipt – Iran.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Egipt – Iran: transmisja w TV

Konfrontacja Egiptu z Iranem będzie transmitowana na antenie TVP Sport. Spotkanie w grupie G MŚ 2026 skomentują Maciej Piotrowski i Adam Burek. Początek meczu zaplanowano na godz. 5:00 czasu polskiego.

Egipt – Iran: stream online

Rywalizacja pomiędzy Egiptem a Iranem będzie także dostępna w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Na wszystkich urządzeniach dostęp do meczu będzie darmowy.

Egipt – Iran: sonda

Kto wygra mecz? Egipt

Będzie remis

Iran Egipt

Będzie remis

Iran 0 Votes

Egipt – Iran: kursy bukmacherskie

Egipt Iran 2.50 2.57 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 21:00

Kiedy odbędzie się spotkanie Egipt – Iran? Mecz zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę o godz. 5:00 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć mecz Egipt – Iran? Transmisja będzie dostępna na antenie TVP Sport, w aplikacji mobilnej TVP oraz na portalu sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.