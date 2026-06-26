Egipt – Iran: typy i kursy. Salah nadzieją Faraonów

Egipt - Iran to starcie w ramach 3. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 5:00 czasu polskiego. Faraonowie chcą przypieczętować awans do 1/16 finału.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Egipt Iran Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 15:01

Egipt – Iran: typy bukmacherskie

Egipt zmierzy się z Iranem na Lumen Field w meczu 3. kolejki grupy G mistrzostw świata. Obie drużyny wciąż liczą się w walce o awans do fazy pucharowej. Faraonowie przystępują do tego starcia jako lider z dorobkiem czterech punktów. Rozpoczęli turniej od cennego remisu z Belgią, a następnie wykonali ważny krok w stronę awansu, pokonując Nową Zelandię. Dla Egiptu to ogromna szansa na historyczny sukces, ponieważ reprezentacja nie wychodziła z fazy grupowej mundialu od 1990 roku.

Iran również ma o co walczyć. Po dwóch kolejkach pozostaje niepokonany i zajmuje drugie miejsce Na koncie ma dwa punkty. Zespół prowadzony przez Amira Ghalenoeiego zremisował oba mundialowe mecze. Szczególnie w drugim spotkaniu Irańczycy pokazali się z bardzo dobrej strony w defensywie, skutecznie neutralizując ataki Belgów. Mój typ: wygrana Egiptu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Egipt – Iran: ostatnie wyniki

Egipcjanie na mundialu pokonali Nową Zelandię (3:1), a jednym z kluczowych wydarzeń tego spotkania było przełamanie Mohameda Salaha, który zdobył bramkę i dołożył asystę. Na inaugurację turnieju Egipt zremisował z Belgią (1:1). W okresie przygotowawczym do turnieju Faraonowie przegrali z Brazylią (1:2), pokonali Rosję (1:0), a także bezbramkowo zremisowali z Hiszpanią.

Iran również pozostaje niepokonany w fazie grupowej. Irańczycy zremisowali z Belgią (0:0) oraz z Nową Zelandią (2:2). Wcześniej w meczach towarzyskich reprezentacja z Bliskiego Wschodu prezentowała się bardzo solidnie, pokonując Mali (2:0), Gambię (3:1) oraz wysoko wygrywając z Kostaryką (5:0).

Egipt – Iran: historia

Będzie to pierwsze w historii bezpośrednie spotkanie reprezentacji Egiptu i Iranu.

Egipt – Iran: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują, iż większe szanse na triumf w tym meczu mają Egipcjanie. Kurs na zwycięstwo Egiptu wynosi około 2.47. Natomiast triumf Iranu można obstawić z kursem 3.90, zaś remis 2.65.

Egipt Iran 2.50 2.57 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 15:01

Egipt – Iran: przewidywane składy

Egipt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh – Attia, Lasheen – Salah, Ashour, Ziko – Marmoush

Iran: Beiranvand – Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi, Kanaani – Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Jahanbakhsh – Taremi

Egipt – Iran: sonda

Kto wygra mecz? Egipt

Będzie remis

Iran Egipt

Będzie remis

Iran 0 Votes

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Egipt – Iran: transmisja meczu

Starcie Egiptu z Iranem w ramach grupy G MŚ 2026 odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godzinie 5:00 czasu polskiego. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.