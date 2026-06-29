Brazylia – Japonia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.06.2026)

Brazylia - Japonia to spotkanie w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Mecz zostanie rozegrany w poniedziałek (29 czerwca) o godz. 19:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia – Japonia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Brazylii zagra z Japonią w meczu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. W poniedziałkowym starciu w Houston zmierzą się zwycięzca grupy C oraz druga drużyna grupy F. Canarinhos zdobyli siedem punktów w pierwszej fazie turnieju. Na starcie zremisowali z Marokiem, a następnie pewnie ograli Haiti (3:0) i Szkocję (3:0).

Drużyna Hajime Moriyasu pokazała dużą dyscyplinę taktyczną i szczelność w defensywie w fazie grupowej. Niebiescy Samurajowie zremisowali z Holandią i Szwecją oraz zdemolowali Tunezję (4:0). Co ciekawe, w październiku Japończycy pokonali Canarinhos (3:2) w meczu towarzyskim w Tokio.

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Brazylia – Japonia: transmisja w TV

Mecz Brazylia – Japonia w ramach 1/16 finału MŚ będzie dostępny w telewizji na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Konfrontację skomentuje duet Mateusz Borek – Grzegorz Mielcarski.

Brazylia – Japonia: stream online

Spotkanie Canarinhos z azjatyckim zespołem będzie również transmitowane w portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 19:00.

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Brazylia – Japonia: kursy bukmacherskie

Brazylia Japonia 1.80 3.65 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 18:04

Kiedy odbędzie się mecz Brazylia – Japonia? Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (29 czerwca) o godzinie 19:00. Gdzie oglądać mecz spotkanie Brazylia – Japonia? Mecz będzie dostępny na antenach TVP 2, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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