Brazylia – Japonia: typy i kursy. Canarinhos liczą na magię Viniciusa Juniora

Brazylia – Japonia: typy bukmacherskie
Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1/16 finału mistrzostw świata będzie starcie Brazylii z Japonią. W poniedziałek na stadionie NRG w Houston naprzeciw siebie staną zwycięzca grupy C oraz druga drużyna grupy F. Canarinhos rozpoczęli zmagania od remisu z Marokiem, który wzbudził pewne wątpliwości wokół dyspozycji ekipy Carlo Ancelottiego. Jednak wrócili na właściwe tory, odnosząc dwa zwycięstwa. O sile ofensywy stanowili przede wszystkim Vinicius Junior oraz Matheus Cunha, którzy skutecznie napędzali grę zespołu w ataku.
Japonia zakończyła rywalizację w grupie F na drugim miejscu po remisie ze Szwecją. Drużyna prowadzona przez Hajime Moriyasu po raz kolejny potwierdziła swoją solidność na wielkim turnieju w defensywie. Mimo to w roli faworyta pozostaje Brazylia, która dysponuje większym doświadczeniem mundialowym oraz wyższą jakością w ofensywie. Mój typ: wygrana Brazylii.
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Brazylia – Japonia: ostatnie wyniki
Brazylijczycy na mundialu zremisowali z Marokiem (1:1), a następnie pewnie pokonali Haiti (3:0) oraz Szkocję (3:0). Cztery bramki w trakcie turnieju zdobył Vinicius Junior, natomiast trzy trafienia ma na koncie Matheus Cunha. Przed mistrzostwami świata Canarinhos w meczach towarzyskich pokonali Egipt (2:1) oraz rozbili Panamę (6:2).
Japończycy natomiast zdobyli pięć punktów w fazie grupowej mundialu. Niebiescy Samurajowie zremisowali z Holandią (2:2) i Szwecją (1:1), a także odnieśli wysokie zwycięstwo nad Tunezją (4:0). W trakcie przygotowań do turnieju pokonali również Islandię (1:0) oraz Anglię (1:0).
Brazylia – Japonia: historia
Dla Brazylia i Japonia będzie to już 11. konfrontacja w historii. Niebiescy Samurajowie pokonali Canarinhos (3:2) w meczu towarzyskim rozegranym w Tokio, który odbył się w październiku ubiegłego roku. Z kolei w 2006 roku Brazylijczycy pokonali azjatycką drużynę w fazie grupowej mundialu. Łącznie pięciokrotni mistrzowie świata wygrali siedem spotkań, natomiast dwa mecze zakończyły się remisem.
Brazylia – Japonia: kursy bukmacherskie
Jeśli rozważasz zakład na zwycięstwo Brazylijczyków, to kurs w ofercie Superbet wynosi około 1.70. Triumf Japończyków został wyceniony w okolicach kursu 5.25, a remis 3.75.
Brazylia – Japonia: przewidywane składy
Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro, Paqueta – Rayan, Cunha, Vinicius Junior
Japonia: Suzuki – Ito, Tomiyasu, Itakura – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – Kamada, Maeda – Ueda
Brazylia – Japonia: sonda
Kto awansuje do 1/8 finału MŚ 2026?
- Brazylia
- Japonia
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Brazylia – Japonia: transmisja meczu
Mecz Brazylia – Japonia w ramach 1/16 finału MŚ 2026 zostanie rozegrany w poniedziałek (29 czerwca) o godzinie 19:00. Starcie będzie transmitowane na antenach TVP 2, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.
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