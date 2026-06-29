Brazylia – Japonia: typy i kursy. Canarinhos liczą na magię Viniciusa Juniora

Brazylia zmierzy się z Japonią w 1/16 finału mistrzostw świata. Mecz odbędzie się na NRG Stadium w Houston w poniedziałek (29 czerwca) o godzinie 19:00. Canarinhos są w świetnej formie i uchodzą za faworytów tego spotkania.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia Japonia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 10:02

Brazylia – Japonia: typy bukmacherskie

Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1/16 finału mistrzostw świata będzie starcie Brazylii z Japonią. W poniedziałek na stadionie NRG w Houston naprzeciw siebie staną zwycięzca grupy C oraz druga drużyna grupy F. Canarinhos rozpoczęli zmagania od remisu z Marokiem, który wzbudził pewne wątpliwości wokół dyspozycji ekipy Carlo Ancelottiego. Jednak wrócili na właściwe tory, odnosząc dwa zwycięstwa. O sile ofensywy stanowili przede wszystkim Vinicius Junior oraz Matheus Cunha, którzy skutecznie napędzali grę zespołu w ataku.

Japonia zakończyła rywalizację w grupie F na drugim miejscu po remisie ze Szwecją. Drużyna prowadzona przez Hajime Moriyasu po raz kolejny potwierdziła swoją solidność na wielkim turnieju w defensywie. Mimo to w roli faworyta pozostaje Brazylia, która dysponuje większym doświadczeniem mundialowym oraz wyższą jakością w ofensywie. Mój typ: wygrana Brazylii.

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Brazylia – Japonia: ostatnie wyniki

Brazylijczycy na mundialu zremisowali z Marokiem (1:1), a następnie pewnie pokonali Haiti (3:0) oraz Szkocję (3:0). Cztery bramki w trakcie turnieju zdobył Vinicius Junior, natomiast trzy trafienia ma na koncie Matheus Cunha. Przed mistrzostwami świata Canarinhos w meczach towarzyskich pokonali Egipt (2:1) oraz rozbili Panamę (6:2).

Japończycy natomiast zdobyli pięć punktów w fazie grupowej mundialu. Niebiescy Samurajowie zremisowali z Holandią (2:2) i Szwecją (1:1), a także odnieśli wysokie zwycięstwo nad Tunezją (4:0). W trakcie przygotowań do turnieju pokonali również Islandię (1:0) oraz Anglię (1:0).

Brazylia – Japonia: historia

Dla Brazylia i Japonia będzie to już 11. konfrontacja w historii. Niebiescy Samurajowie pokonali Canarinhos (3:2) w meczu towarzyskim rozegranym w Tokio, który odbył się w październiku ubiegłego roku. Z kolei w 2006 roku Brazylijczycy pokonali azjatycką drużynę w fazie grupowej mundialu. Łącznie pięciokrotni mistrzowie świata wygrali siedem spotkań, natomiast dwa mecze zakończyły się remisem.

Brazylia – Japonia: kursy bukmacherskie

Jeśli rozważasz zakład na zwycięstwo Brazylijczyków, to kurs w ofercie Superbet wynosi około 1.70. Triumf Japończyków został wyceniony w okolicach kursu 5.25, a remis 3.75.

Brazylia Japonia 1.72 3.70 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2026 10:02

Brazylia – Japonia: przewidywane składy

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro, Paqueta – Rayan, Cunha, Vinicius Junior

Japonia: Suzuki – Ito, Tomiyasu, Itakura – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – Kamada, Maeda – Ueda

Brazylia – Japonia: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału MŚ 2026? Brazylia

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Brazylia – Japonia: transmisja meczu

Mecz Brazylia – Japonia w ramach 1/16 finału MŚ 2026 zostanie rozegrany w poniedziałek (29 czerwca) o godzinie 19:00. Starcie będzie transmitowane na antenach TVP 2, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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