Brazylia – Haiti: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.06.2026)

Brazylia - Haiti to mecz 2. kolejki grupy C mistrzostw świata 2026. Rywalizacja rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 2:30 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję w telewizji i stream online.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia – Haiti: gdzie oglądać?

Brazylia zmierzy się z Haiti na Lincoln Financial Field w Filadelfii w meczu 2. kolejki grupy C mistrzostw świata 2026. Canarinhos przystępują do spotkania po rozczarowującym początku turnieju. Na inaugurację zremisowali z Marokiem (1:1). Gola dla zespołu Carlo Ancelottiego zdobył Vinicius Junior.

W brazylijskim obozie wciąż nie brakuje znaków zapytania dotyczących stanu zdrowia Neymara. Gwiazdor nadal nie wrócił do pełnej sprawności, a jego występ w dalszej części mundialu pozostaje niepewny.

Haitańczycy również nie mogą być zadowoleni ze swojego otwarcia mistrzostw. Grenadierzy przegrali ze Szkocją (0:1) i znaleźli się w trudnym położeniu w walce o awans do fazy pucharowej. Ewentualna porażka z Brazylią może jeszcze bardziej skomplikować ich sytuację, zwłaszcza że na zakończenie fazy grupowej czeka ich starcie z Marokiem.

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Brazylia – Haiti: transmisja w TV

Mecz Brazylia – Haiti będzie do objerzenia na żywo w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Maciej Iwański i Radosław Gilewicz skomentują rywalizację.

Brazylia – Haiti: stream online

Rywalizacja między Brazylią a Haiti będzie także dostępna online. Starcie będzie można śledzić w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 2:30 czasu polskiego.

Brazylia – Haiti: sonda

Kto wygra mecz? Brazylia

Będzie remis

Haiti Brazylia

Będzie remis

Haiti 0 Votes

Brazylia – Haiti: kursy bukmacherskie

Brazylia Haiti 1.11 10.5 23.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 21:00

Kiedy odbędzie się spotkanie Brazylia – Haiti? Mecz odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 2:30 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć mecz Brazylia – Haiti? Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 1, TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.

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