Kadra Haiti na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Haiti na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Sebastiena Migne'a, listę powołanych oraz terminarz meczów Haiti w grupie C.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Jean-Kévin Duverne (Haiti - Nowa Zelandia)

Kadra Haiti na mundial 2026

Reprezentacja Haiti poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 15 maja. Selekcjoner Sebastien Migne wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz)

Obrońcy: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)

Pomocnicy: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov)

Napastnicy: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros)

Selekcjoner: Sebastien Migne

Z kim gra Haiti w grupie MŚ 2026?

Haitańczycy rywalizują w grupie C. Na inaugurację turnieju zmierzą się ze Szkocją. Drugim przeciwnikiem będzie Brazylia, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Marokiem.

Terminarz reprezentacji Haiti w grupie A:

14 czerwca 2026, godz. 03:00 – Haiti – Szkocja (Foxborough),

20 czerwca 2026, godz. 02:30 – Brazylia – Haiti (Filadelfia),

25 czerwca 2026, godz. 00:00 – Maroko – Haiti (Atlanta)

Drużyna prowadzona przez Sebastiena Migne’a będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz ze Szkocją obędzie się w Foxborough, spotkanie z Brazylią zostanie rozegrane w Filadelfii, a pojedynek z Marokiem zaplanowano w Atlancie.