Belgia – Iran: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.06.2026)

Belgia – Iran: gdzie oglądać?
Belgia zmierzy się z Iranem na SoFi Stadium w drugim spotkaniu grupy G mistrzostw świata 2026. Zespół prowadzony przez Rudiego Garcię na inaugurację turnieju zremisował z Egiptem (1:1). Czerwone Diabły długo miały problemy ze sforsowaniem defensywy rywali, a przed porażką uratowała je dopiero bramka samobójcza.
Również drużyna Amira Ghalenoeiego rozpoczęła mundial od podziału punktów. Nowa Zelandia postawiła trudne warunki Irańczykom i dwukrotnie musieli odrabiać straty, ostatecznie doprowadzając do remisu w 64. minucie.
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Belgia – Iran: transmisja w TV
Mecz Belgia – Iran będzie można śledzić na żywo w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie w ramach grupy G skomentują Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.
Belgia – Iran: stream online
Spotkanie pomiędzy Belgią a Iranem będzie także dostępne w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Rywalizacja na SoFi Stadium w Los Angeles rozpocznie się o godzinie 21:00.
Belgia – Iran: sonda
Kto wygra spotkanie?
- Belgia
- Będzie remis
- Iran
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Belgia – Iran: kursy bukmacherskie
Mecz rozpocznie się w niedzielę (21 czerwca) o godzinie 21:00 czasu polskiego.
Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 1, TVP Sport. W internecie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.
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