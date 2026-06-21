Belgia – Iran: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.06.2026)

Belgia - Iran to mecz 2. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Rywalizacja rozpocznie się w niedzielę (21 czerwca) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Belgia – Iran: gdzie oglądać?

Belgia zmierzy się z Iranem na SoFi Stadium w drugim spotkaniu grupy G mistrzostw świata 2026. Zespół prowadzony przez Rudiego Garcię na inaugurację turnieju zremisował z Egiptem (1:1). Czerwone Diabły długo miały problemy ze sforsowaniem defensywy rywali, a przed porażką uratowała je dopiero bramka samobójcza.

Również drużyna Amira Ghalenoeiego rozpoczęła mundial od podziału punktów. Nowa Zelandia postawiła trudne warunki Irańczykom i dwukrotnie musieli odrabiać straty, ostatecznie doprowadzając do remisu w 64. minucie.

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Belgia – Iran: transmisja w TV

Mecz Belgia – Iran będzie można śledzić na żywo w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie w ramach grupy G skomentują Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.

Belgia – Iran: stream online

Spotkanie pomiędzy Belgią a Iranem będzie także dostępne w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Rywalizacja na SoFi Stadium w Los Angeles rozpocznie się o godzinie 21:00.

Belgia – Iran: sonda

Kto wygra spotkanie? Belgia

Będzie remis

Iran Belgia

Będzie remis

Iran 0 Votes

Belgia – Iran: kursy bukmacherskie

Belgia Iran 1.41 4.45 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 21:04

Kiedy odbędzie się spotkanie Belgia – Iran? Mecz rozpocznie się w niedzielę (21 czerwca) o godzinie 21:00 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć mecz Belgia – Iran? Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 1, TVP Sport. W internecie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.

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