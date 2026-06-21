Belgia – Iran: typy i kursy. Czerwone Diabły walczą o pierwsze zwycięstwo na mundialu

Belgia zmierzy się z Iranem w spotkaniu 2. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Mecz odbędzie się w niedzielę (21 czerwca) o godz. 21:00. Drużyna Rudiego Garcii chce zrobić ważny krok w stronę awansu do fazy pucharowej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Belgia Iran Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 11:01

Belgia – Iran: typy bukmacherskie

Belgia zagra z Iranem w drugiej kolejce grupy G mistrzostw świata 2026. Czerwone Diabły od kilku lat są wskazywani jako jeden z czarnych koni wielkich turniejów i podobnie jest również podczas tegorocznego mundialu. Jednak już w pierwszym meczu zespół prowadzony przez Rudiego Garcii stracił punkty, remisując z Egipt (1:1). Belgowie długo bili głową w mur, a punkt uratowali dopiero dzięki bramce samobójczej rywali.

Irańczycy również rozpoczęli turniej w USA, Kanadzie i Meksyku od remisu. Piłkarze prowadzeni przez Amira Ghalenoeiego wywalczyli punkt w starciu z Nową Zelandią. Na kolejne potknięcie nie mogą sobie pozwolić, jeśli chcą skomplikować swoją sytuację w fazie grupowej. Mój typ: liczba bramek – powyżej 2.5.

Paweł Betclic 1.97 Liczba goli – powyżej 2.5 Zagraj w Betclic!

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Belgia – Iran: ostatnie wyniki

Belgowie rozpoczęli mundial od rozczarowującego remisu z Egiptem (1:1). Do przerwy prowadzili Faraonowie po trafieniu Emama Ashoura. W drugiej połowie Czerwone Diabły doprowadziły do wyrównania po bramce samobójczej. W trakcie przygotowań zespół Garcii prezentował wysoką formę. Belgowie rozbili Tunezję (5:0), pokonali Chorwację (2:0), zremisowali z Meksykiem (1:1) oraz wygrali z USA (5:2).

Ramin Rezaeian i Mohammad Mohebi wpisali się na listę strzelców w meczu z Nową Zelandią (2:2) w pierwszej serii gier na mundialu. Przed turniejem Irańczycy również rozegrali kilka solidnych meczów towarzyskich. Zremisowali z Mali (2:2), pokonali Gambię (3:1), rozbili Kostarykę (5:0), a także przegrali z Nigerią (1:2).

Belgia – Iran: historia

Jeszcze nigdy nie doszło do oficjalnego meczu pomiędzy reprezentacjami Belgii i Iranu.

Belgia – Iran: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują, iż faworytem starcia jest Belgia. W ofercie Betclic kursy na zwycięstwo Czerwonych Diabłów wynoszą około 1.43, a triumf Iranu został wyceniony na mniej więcej 7.25. Remis to kurs w okolicach 4.65.

Belgia Iran 1.43 4.65 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 11:01

Belgia – Iran: przewidywane składy

Belgia: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Onana, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere

Iran: Beiranvand – Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi – Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Ghayedi – Taremi, Moghanlou

Belgia – Iran: sonda

Kto wygra mecz? Belgia

Będzie remis

Iran Belgia

Będzie remis

Iran 0 Votes

Belgia – Iran: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Belgią a Iranem w ramach 2. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026 rozpocznie się w niedzielę (21 czerwca) o godz. 21:00. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1, TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

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