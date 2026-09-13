Zaoferował się Realowi Madryt! Jeden z najlepszych na swojej pozycji

Gregor Kobel zaoferował się Realowi Madryt - przekazał Jose Felix Diaz. Los Blancos śledza go uważnie, ale nie podejmują innych kroków. Szwajcar jest od lat związany z Borussią Dortmund.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Gregor Kobel zgłosił się do Realu Madryt

Real Madryt co najmniej do końca sezonu nie musi martwić się o obsadę pozycji bramkarza. W świetnej formie jest Thibaut Courtois. Kontrakt reprezentanta Belgii wygasa jednak w połowie 2027 roku. Z Hiszpanii napływa coraz więcej informacji, że 34-latek podpisze nową umowę. Niemniej jednak niewykluczone, że w przyszłości będą musieli ściągnąć nowego bramkarza. Jeden kandydat sam zgłosił się do klubu.

Z informacji, jakie opublikował Jose Felix Diaz, wynika, że Los Blancos zaoferował się Gregor Kobel. To 28-letni Szwajcar, który od lat jest związany z Borussią Dortmund. Eksperci wymieniają go w gronie najlepszych na swojej pozycji, ale jeszcze nie miał okazji sprawdzić się poza Bundesligą.

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Kobel trafił do Borussii latem 2021 roku z VfB Stuttgart. Wcześniej bronił dostępu do bramki Hoffenheim oraz Augsburga. W barwach zespołu z Signal Iduna Park rozegrał 221 meczów, w których 72 razy zachował czyste konto. Jak przekonuje dziennikarz, Real Madryt uważnie go obserwuje, ale nic więcej. Nie podjęto żadnych kroków w celu sprowadzenia reprezentanta Szwajcarii. Nie można wykluczyć, że w przyszłości miano „jedynki” Królewskich spadnie na barki wychowanka – Javiego Navarro.

W obecnym sezonie Borussia udanie wystartowała w lidze. W trzech meczach odnieśli komplet zwycięstw. Kobel w dwóch spotkaniach zachował czyste konto.