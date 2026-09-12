Barcelona obserwowała go na żywo. Zbliża się duży transfer

FC Barcelona myśli już o kolejnych oknach transferowych. Niewykluczone, że będą chcieli wzmocnić środek pola. Jak podaje Fussball-News, ostatnio obserwowali na żywo Angelo Stillera z VfB Stuttgart.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Stiller pod obserwacją FC Barcelony

FC Barcelona pierwszy raz od dawna zaszalała na rynku transferowym, wydając na wzmocnienia prawie 200 milionów euro. Do zespołu dołączyli Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Jesse Bisiwu, Dominik Livaković, Hamza Abdelkarim oraz Joao Cancelo.

W kolejnych miesiącach Deco i jego współpracownicy nadal mają sukcesywnie wzmacniać kadrę pierwszego zespołu. Pion sportowy przygląda się zawodnikom na pozycję środkowego pomocnika. W ostatnich dniach jednego kandydata obserwowali na żywo z wysokości trybun.

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Wspomnianym piłkarzem jest Angelo Stiller, o czym pisze serwis Fussball-News. Ich zdaniem przedstawiciele Katalończyków byli obecni na meczu VfB Stuttgart – Viking w Lidze Mistrzów. 23-letni reprezentant Niemiec rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut, notując nawet asystę.

Stuttgart niechętnie patrzy na potencjalne rozstanie z piłkarzem, ale przy odpowiedniej ofercie są gotowi usiąść do negocjacji. Mówi się, że wycenili zawodnika na 40-50 milionów euro. Taka kwota sprawiłaby, że Stiller zostałby drugim najdroższym piłkarzem w historii niemieckiego klubu.

Stiller to wychowanek Bayernu Monachium. Do obecnego zespołu trafił latem 2023 roku z Hoffenheim za jedyne 5,5 mln euro. Łącznie wystąpił w 138 meczach, w których strzelił 7 goli i zaliczył 28 asyst. W przeszłości łączono go również z transferem do Realu Madryt.