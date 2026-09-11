Real Madryt widzi w nim następcę Courtois. Pierwszy od czasów Casillasa

10:33, 11. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cadena SER

Thibaut Courtois niebawem przedłuży kontrakt o kolejny sezon. Real Madryt rozgląda się jednak za bramkarzem na przyszłość. Jak podaje Cadena SER, następcą Belga ma zostać Javi Navarro.

Thibaut Courtois
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Javi Navarro ma być w przyszłości „jedynką” Realu Madryt

Real Madryt we wrześniu tamtego roku przedłużył kontrakt z Thibaut Courtois. Hiszpański klub ma jedną ważną zasadę, jeśli chodzi o zawodników powyżej 30. roku życia. Nigdy nie oferuje im umów dłuższych niż jeden sezon. Obecny kontrakt bramkarza wygasa więc w czerwcu przyszłego roku, lecz jego forma na początku rozgrywek ani trochę nie wskazuje na to, aby upływający wiek miał obniżyć jego poziom sportowy.

Wręcz przeciwnie, ponieważ Courtois jest w pełni skupiony na grze dla Los Blancos. Do tego stopnia, że zrezygnował z występów w reprezentacji Belgii w Lidze Narodów. Real Madryt planuje niebawem kolejny raz przedłużyć nim współpracę. Można zakładać, że dostanie umowę do połowy 2028 roku.

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Co potem? Tego jeszcze nie wiadomo, ale Courtois w momencie wygaśnięcia umowy będzie miał 36 lat, więc jak na bramkarza to wciąż optymalny wiek. Niemniej jednak Real Madryt myśli przyszłościowo i rozgląda się za następcą Belga. Daleko szukać nie muszą, ponieważ kandydat gra w młodzieżowych zespołach. Jak donosi Cadena Ser, w klubie uważają, że Javi Navarro ma umiejętności, które pozwolą mu zostać „jedynką” Królewskich.

Javi Navarro to wychowanek akademii La Fabrica. Gdyby w przyszłości rzeczywiście został bramkarzem numer jeden, byłby pierwszym golkiperem od czasów Ikera Casillasa, który wszedł do bramki Los Blancos na stałe, a jednocześnie jest wychowankiem klubu. Przed Courtois dostępu do bramki Realu Madryt bronił Keylor Navas.

Courtois w barwach Realu rozegrał 338 spotkań, w których 130 razy zachował czyste konto.

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