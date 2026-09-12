Barcelona planuje gigantyczny transfer. Flick prosi o gwiazdę

FC Barcelona planuje kolejne transfery, a Hansi Flick wskazał piłkarza, jakiego chce w zespole. Jak poinformował serwis El Nacional, w kręgu zainteresowań znalazł się Fabian Ruiz z Paris Saint-Germain.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fabian Ruiz łączony z transferem do FC Barcelony

FC Barcelona tego lata była łączona z wieloma zawodnikami. Łącznie na transfery wydali ponad 180 milionów euro. Mimo tak sporych wydatków nie osiągnęli wszystkich celów. Wciąż brakuje im klasowego napastnika, który zastąpi Roberta Lewandowskiego oraz lewonożnego stopera. Ponadto w planach mają jeszcze wzmocnienia innych pozycji w tym środek pola. Świadczy o tym fakt, że ostatnio obserwowali na żywo jednego pomocnika.

Jednym z kandydatów w kontekście przyszłości ma być Fabian Ruiz. Jak donosi serwis El Nacional, o transfer reprezentanta Hiszpanii osobiście miał poprosić Hansi Flick. Warto dodać, że kontrakt zawodnika z Paris Saint-Germain wygasa w połowie 2028 roku, więc to idealny czas, żeby spróbować go ściągnąć.

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Katalończycy wierzą, że Fabian będzie otwarty na zmianę otoczenia. Razem z PSG wygrał dosłownie wszystko, co mógł, więc szansa na zdobycie innych trofeów mogłaby odegrać dużą rolę. Co więcej, sam piłkarz nie raz podkreślał, że chciałby kiedyś wrócić do Hiszpanii.

Transfer 30-letniego pomocnika miałby dużo sensu. W pierwszej kolejności zwiększyłby głębie składu w środku pola, dzięki czemu Pedri miałby trochę oddechu. Ponadto mógłby zastąpić Frenkiego De Jonga, którego pobyt na Camp Nou powoli zbliża się do końca. Barcelona nie jest jedyna, jeśli chodzi o zainteresowanie Fabianem. Mistrza Świata i Europy widziałby u siebie również Manchester United oraz Liverpool.