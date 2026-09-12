Królewski nie zostawił wątpliwości. Wisła Kraków podjęła decyzję

Wisła Kraków nie planuje sprzedaży Jakuba Krzyżanowskiego, co potwierdził w Kanale Sportowym prezes Jarosław Królewski. 20-latek dla klubu z PKO BP Ekstraklasy jest bezcenny.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisłą Kraków nie zamierza sprzedawać Jakuba Krzyżanowskiego

Wisła Kraków wiąże z młodym obrońcą poważne nadzieje i na ten moment nie rozważa rozstania z zawodnikiem. Jakub Krzyżanowski ma za sobą już doświadczenie zdobyte poza Polską, a w ekipie z Synerise Arena Kraków wciąż postrzegany jest jako ważny element projektu sportowego. Zawodnik z meczu na mecz w PKO BP Ekstraklasie pozostawia po sobie coraz lepsze wrażenie.

– Nie myślimy o sprzedaży Krzyżanowskiego, bo jest bezcenny dla nas. Jego rodzice są kibicami Wisły, bardzo mądrymi ludźmi, on też jest świetny i szerzej patrzą na syna jako projekt niż tylko kilka dobrych meczów – powiedział Jarosław Królewski na antenie Kanału Sportowego.

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20-latek w sezonie 2024/25 miał okazję sprawdzić się we Włoszech. Na zasadzie wypożyczenia występował w młodzieżowej drużynie Torino, gdzie w rozgrywkach Primavera rozegrał 29 spotkań. Zdobył dwie bramki i zanotował aż dziewięć asyst, zbierając cenne doświadczenie na zagranicznym poziomie.

Po powrocie do Wisły młody piłkarz był regularnie wykorzystywany przez sztab szkoleniowy. W poprzednim sezonie pojawił się na boisku 30 razy, zdobywając jedną bramkę i notując pięć asyst. Po awansie Białej Gwiazdy do elity zaliczył już osiem występów. Według serwisu Transfermarkt jego wartość rynkowa wynosi obecnie mniej więcej 500 tysięcy euro.

Tymczasem już w najbliższy piątek drużyna z Krakowa rozegra kolejne spotkanie ligowe. Tym razem w roli gospodarza Biała Gwiazda zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.