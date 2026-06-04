Z Jagiellonii do RC Strasbourg?! „Bardzo zaawansowana sprawa”

16:22, 4. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Jerzy Chwałek, Kurier Szczeciński

Miłosz Piekutowski jest bardzo blisko transferu do francuskiego RC Strasbourg. Bramkarz ostatnio związany był z Jagiellonią Białystok. Informacje w tej sprawie przekazał Jerzy Chwałek z "Kuriera Szczecińskiego".

Piłkarze Jagiellonii
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Arena Akcji / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Miłosz Piekutowski blisko RC Strasbourg

Jagiellonia Białystok ma za sobą bardzo wymagający sezon, który udało się jednak zakończyć kolejny raz pomyślnie. Duma Podlasia zajęła bowiem trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i znów zagra w eliminacjach europejskich pucharów. Wszystko jednak wskazuje na to, że kończy się pewna era w klubie.

Wraz z końcem czerwca z klubu odejdzie Łukasz Masłowski, a cały czas pojawiają się informacje o zainteresowaniu Adrianem Siemieńcem. Poza tym także zmiany kadrowe będą spore. Z klubem już pożegnał się m.in. Afimico Pululu. Poza gwiazdorem w nowym sezonie w barwach Białostoczan zabraknie także Miłosza Piekutowskiego, który znalazł sobie już nowy zespół. Według informacji przekazanych przez Jerzego Chwałka z „Kuriera Szczecińskiego”, nowym klubem bramkarza będzie francuski RC Strasbourg. Wszystko w tej sprawie ma być już prawie przesądzone. Dziennikarz oszacował szanse na ten ruch na 90 procent.

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Miłosz Piekutowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 12 spotkań, w których zanotował dwa czyste konta. Długo wydawało się, że pozostanie w Polsce, ale trafi do innego zespołu. W przeszłości 20-latek wypożyczony był do Stali Stalowa Wola. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

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