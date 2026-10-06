Nawałka zdiagnozował problem reprezentacji. Wskazał dwa aspekty

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zaliczyła rozczarowujące zgrupowanie. Rafał Gikiewicz ujawnił, jakie problemy w kadrze widzi Adam Nawałka. Były selekcjoner wskazał na selekcję oraz automatyzmy.

East News sp. z o.o. / Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Nawałka wskazał, co nie działa w reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma za sobą cztery mecze Ligi Narodów. Bilans naszego zespołu to jedno zwycięstwo, jeden remis i dwie porażki. W efekcie Biało-Czerwoni zajmują dopiero 3. miejsce w grupie i mają bardzo nikłe szanse nawet na baraże o awans do dywizji A Ligi Narodów. W poniedziałek wieczorem podopieczni Jana Urbana przegrali na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną (0:1). Decydujący gol padł z rzutu karnego w 84. minucie.

W Kanale Sportowym ujawniono, że Rafał Gikiewicz rozmawiał przez telefon z Adamem Nawałką. Były selekcjoner reprezentacji Polski wskazał dwa problemy, jakie obecnie widzi w drużynie narodowej. Jego zdaniem jest to selekcja oraz automatyzmy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Lekko omówiliśmy mecz, były selekcjoner był niepocieszony, smutny przez ten wynik. Co jego zdaniem jest złe w tej kadrze? Automatyzmy, selekcja, czyli to, o czym wszyscy rozmawiamy. Powiedział, że fragmenty z Rumunią i ze Szwecją były dobre, wczoraj też był niezły fragment – ujawnił Rafał Gikiewicz.

Nawałka prowadził reprezentację Polski w latach 2013-2018. Za jego kadencji Biało-Czerwoni awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy 2016 oraz zagrali na Mistrzostwach Świata 2018. Prowadził kadrę w 50 meczach, a jego bilans to 27 zwycięstw, 13 remisów i 10 porażek. W swoim CV ma także pracę w takich klubach jak Lech Poznań, Górnik Zabrze, GKS Katowice czy Wisła Kraków.