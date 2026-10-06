Cash zszedł z kontuzją. Wiadomo, co ze zdrowiem reprezentanta Polski

20:18, 6. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic

Matty Cash nie dokończył meczu z Bośnią i Hercegowiną ze względu na problemy zdrowotne. Z informacji The Athletic wynika jednak, że nie jest to poważny uraz. Będzie do dyspozycji Unaia Emery'ego w Aston Villi.

Matty Cash
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash będzie mógł zagrać w najbliższym meczu Aston Villi

Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną (0:1). Na dodatek spotkania nie był w stanie dokończyć Matty Cash, który opuścił boisko w 63. minucie meczu. Powodem były problemy zdrowotne, które uniemożliwiły mu kontynuowanie gry. Biorąc pod uwagę, że miewał już w tym sezonie drobne problemy, panowała duża niepewność, czy czasem nie będzie potrzebna dłuższa przerwa od treningów.

Z najnowszych informacji wynika, że nic poważnego się na szczęście nie stało. The Athletic pisze o stłuczeniu uda. Cash nie będzie potrzebował przerwy i powinien być do dyspozycji Unaia Emery’ego już w najbliższy weekend, gdy Aston Villa zmierzy się przed własną publicznością z Brentford.

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Cash podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania wystąpił we wszystkich czterech meczach. Od momentu debiutu w kadrze, czyli listopada 2021 roku uzbierał z orzełkiem na piersi 29 występów, w których strzelił 4 bramki. Z Biało-Czerwonymi grał na Mistrzostwach Świata 2022.

W tym sezonie prawy obrońca zagrał do tej pory w 5 meczach. Aston Villa sprowadziła mu latem konkurenta do walki o miejsce w składzie. O minuty na boisku reprezentant Polski rywalizuje z Aaronem Wan-Bissaką. W drużynie z Villa Park występuje od września 2020 roku. Wcześniej był związany z Nottingham Forest, którego jest wychowankiem.

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