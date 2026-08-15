Arsenal wkrótce może przeprowadzić głośny transfer. Ezri Konsa dał zielone światło na przeprowadzkę do Londynu. Kanonierom pozostały teraz negocjacje z Aston Villą - informuje "Football Insider".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ezri Konsa zbliża się do Arsenalu

Arsenal jest coraz bliżej sfinalizowania kolejnego dużego transferu tego lata. Jak donosi „Football Insider”, Ezri Konsa miał przekazać Aston Villi, że chce opuścić klub i przenieść się do Londynu. Tym samym Kanonierzy otrzymali zielone światło od samego zawodnika, a teraz muszą już tylko doprowadzić do porozumienia z jego obecnym pracodawcą.

Brytyjska prasa zdradza, że negocjacje pomiędzy klubami znajdują się na zaawansowanym etapie. Aston Villa oczekuje za swojego defensora około 60-65 milionów funtów, a Arsenal jest gotowy zapłacić pokaźną kwotę, aby doprowadzić do transferu. Cała operacja jest już bardzo bliska finalizacji.

Ezi Konsa ma być kolejnym ważnym wzmocnieniem defensywy zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę. Reprezentant Anglii od kilku sezonów jest jednym z kluczowych zawodników Aston Villi, dlatego jego odejście byłoby dla klubu z Birmingham poważnym osłabieniem. Arsenal chce natomiast wykorzystać jego doświadczenie z Premier League i zastąpić nim kontuzjowanego Williama Salibę.

Dotychczas Ezri Konsa rozegrał 286 spotkań w koszulce Aston Villi. Angielski defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także udało mu się zaliczyć cztery asysty.