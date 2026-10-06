Chelsea wraca po gwiazdę Barcelony. Padła konkretna kwota

Jules Kounde jest na celowniku Chelsea. Jak informują "Sport" i TEAMtalk, Londyńczycy planują powrót do pomysłu transferu Francuza, ale FC Barcelona ma konkretne oczekiwania.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Jules Kounde może odejść z Barcelony

Jules Kounde nie może być obecnie pewny miejsca w podstawowym składzie FC Barcelony. Francuz w tym sezonie aż sześciokrotnie rozpoczynał oficjalne spotkanie na ławce rezerwowych, co zwiększyło zainteresowanie ze strony Chelsea. Londyński klub miał już wcześniej próbować sprowadzić defensora, a teraz zamierza ponownie przyjrzeć się jego sytuacji.

Według wieści „Sportu” i TEAMtalk przedstawiciele Chelsea rozważają złożenie formalnej oferty za 27-letniego zawodnika. Kounde w klubie ze Stamford Bridge ma być jednym z transferowych celów wskazanych przez Xabiego Alonso. Barcelona nie zamierza jednak rozstawać się z piłkarzem za wszelką cenę. Deco oczekuje propozycji przekraczającej 50 milionów euro, aby w ogóle rozważyć sprzedaż.

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Sytuację komplikuje fakt, że Kounde nie planuje natychmiastowego odejścia z Camp Nou. Francuz chce przede wszystkim odzyskać pozycję w zespole Hansiego Flicka. Tym bardziej że w sierpniu 2025 roku podpisał z Barceloną nowy kontrakt, który obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku. Wcześniej był jednym z bohaterów finału Pucharu Króla z Realem Madryt, w którym zdobył decydującą bramkę.

Chelsea nie jest zresztą jedynym klubem zainteresowanym obrońcą. Jego sytuację monitorują również inne ekipy z Premier League oraz Bayern Monachium. Londyńczycy zamierzają obserwować Kounde podczas jesiennych spotkań Barcelony. Jeśli do końca 2026 roku Francuz nie odzyska miejsca w jedenastce, Chelsea może rozpocząć konkretniejsze działania w sprawie transferu.