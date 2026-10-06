Kulesza zdecydował w sprawie Urbana. Prezes PZPN zabrał głos

14:27, 6. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  

Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski przynajmniej do listopadowych meczów. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl przekazał najnowszą decyzję Cezarego Kuleszy.

Cezary Kulesza
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fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Jan Urban na razie zostaje selekcjonerem

Jan Urban może przygotowywać się do kolejnego zgrupowania bez obaw o natychmiastową utratę stanowiska. Początek Ligi Narodów nie ułożył się co prawda po myśli Biało-czerwonych. W czterech spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo, a dodatkowo muszą liczyć się z ryzykiem spadku z dywizji B.

Cezary Kulesza w rozmowie z serwisem Meczyki.pl jasno określił, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość selekcjonera. Prezes PZPN nie zamierza podejmować pochopnych decyzji i chce najpierw zobaczyć, jak reprezentacja poradzi sobie w kolejnych meczach.

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– Jan Urban zostaje na stanowisku do listopadowych spotkań Ligi Narodów. Po spotkaniach ze Szwecją i Rumunią dokonamy pełnej analizy, w którym miejscu jesteśmy i zdecydujemy, co dalej – przekazał Kulesza cytowany przez Tomasza Włodarczyka w jego materiale.

Na razie nie ma również planów spotkania prezesa PZPN z Urbanem. Kulesza udaje się do Berlina na spotkanie federacji zrzeszonych w UEFA dotyczące wyborów prezydenta FIFA, a do Polski wróci w piątek. Reprezentacja następne mecze rozegra w listopadzie. Najpierw już 14 listopada z Rumunią na wyjeździe, a trzy dni później we Wrocławiu ze Szwecją. Dopiero po tych spotkaniach zapadną decyzje dotyczące dalszej pracy Urbana.

Były trener Górnika Zabrze przejął stery nad kadrą w lipcu 2025 roku. Jak na razie prowadził drużynę w 14 spotkaniach, legitymując się bilansem ze średnią 1,57 punktu na mecz.

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