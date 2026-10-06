Amorim chce go w Milanie. Gwiazda Manchesteru United na celowniku

AC Milan planuje wzmocnić defensywę zimą, a na celowniku znalazł się Leny Yoro. CalcioMercato.com informuje, że Ruben Amorim chciałby sprowadzić Francuza do Mediolanu.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

AC Milan szykuje hit zimowego okna

AC Milan już teraz myśli o ruchach, które mogłyby poprawić sytuację zespołu w drugiej części sezonu. Jednym z priorytetów ma być środek obrony, a uwagę włoskiego klubu przyciągnął zawodnik Manchesteru United. Chodzi o Leny’ego Yoro, którego dobrze zna Ruben Amorim.

Francuski defensor miał zrobić na portugalskim szkoleniowcu duże wrażenie jeszcze podczas wspólnej pracy w Manchesterze. Amorim według informacji CalcioMercato.com wysoko ocenia możliwości 20-latka i widziałby go w swoim zespole. Transfer nie byłby jednak prostą operacją, ponieważ Manchester United nie ma powodów, by łatwo rezygnować z młodego obrońcy.

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Ważną rolę w całej sprawie może odegrać Jorge Mendes. Agent Yoro może naciskać na przeprowadzkę swojego klienta do Mediolanu, jeśli pojawi się konkretna oferta. Włoskie media szacują, że potencjalny transfer mógłby kosztować mniej więcej 50 milionów euro. Jasne jest, że to byłby dla Milanu bardzo poważny wydatek.

Klub z San Siro może jednak dysponować odpowiednimi argumentami finansowymi. Właściciel Gerry Cardinale już wcześniej pokazywał, że jest gotowy przeznaczać znaczące środki na budowę silniejszej kadry. Na ten moment rozmowy pozostają na etapie zainteresowania, ale nazwisko Yoro może być jednym z najważniejszych dla Milanu podczas zimowego okna transferowego.