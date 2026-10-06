Bayern szuka bramkarza. Faworytem niespodziewany kandydat

Bayern Monachium ma siedmiu/ośmiu kandydatów na nowego bramkarza w przyszłym sezonie. Z klubem ma pożegnać się Manuel Neuer. Jak poinformował Florian Plettenberg, faworytem wydaje się Oliver Baumann, a więc 36-letni golkiper Hoffenheim.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Baumann łączony z transferem do Bayernu Monachium

Bayern Monachium przez ponad dekadę nie musiał martwić się o obsadę na pozycji bramkarza. Dostępu do bramki przez ostatnie piętnaście lat strzegł Manuel Neuer. Dziś już prawie 41-letni golkiper wielkimi krokami zbliża się do emerytury. Media sugerują, że trwający sezon jest jego ostatnim. W związku z tym Bawarczycy muszą przygotować się na ważny krok, jakim będzie zmiana na kluczowej pozycji.

Następcą reprezentanta Niemiec ma zostać Jonas Urbig, a więc jeden z najbardziej utalentowanych młodych niemieckich bramkarzy. 23-latek potrzebuje jednak doświadczonego zmiennika. Właśnie takiego golkipera szukają mistrzowie Niemiec. Kandydatów jest siedmiu/ośmiu.

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Florian Plettenberg przekonuje, że rozmowy z potencjalnymi kandydatami nie miały jeszcze miejsca. Natomiast jedno z nazwisk wyrasta na zdecydowanego faworyta. Bayern Monachium jest pod ogromnym wrażeniem Olivera Baumanna. To 36-letni bramkarz TSG Hoffenheim oraz reprezentant Niemiec. W kadrze debiutował bardzo późno, ponieważ w 2024 roku. Łącznie rozegrał 13 meczów, a przez pewien czas był nawet pierwszym wyborem między słupki.

Kariera klubowa Baumanna była związana tylko z dwoma drużynami. Jest wychowankiem Freiburga, z którego odszedł w 2014 roku. Właśnie wtedy trafił do Hoffenheim, w którym gra do dziś. Łącznie wystąpił w 444 meczach, w których 90 razy zachował czyste konto.