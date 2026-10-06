Złota Piłka 2026: Kane, Yamal i Mbappe. Jeden faworyt właśnie odpadł

Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappe są uważani za głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki za 2026 rok. Według oddschecker w grze pozostało już jedynie dwóch zawodników.

Fernando Astasio / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Mbappe odpadł na ostatniej prostej. Dla kogo Złota Piłka?

Złota Piłka w tym roku wzbudza duże zainteresowanie, ponieważ pierwszy raz od dawna trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Z medialnych doniesień oraz przewidywań wynika, że prestiżowa nagroda trafi do jednego z trzech zawodników. Największe szanse mają Kylian Mbappe, Lamine Yamal i Harry Kane.

Wybór każdego z nich nie byłby żadną kontrowersją. Każdy zasłużył, aby zdobyć pierwszą w karierze Złotą Piłkę. O tym, kto wygra, dowiemy się pod koniec miesiąca, a dokładnie 26 października podczas gali w Londynie. Pierwszy raz uroczysta ceremonia odbędzie się innym miejscu niż Francja.

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Według najnowszych prognoz oddschecker jeden z głównych faworytów odpadł z wyścigu. Wciąż ma szanse na zwycięstwo, ale już dużo mniejsze niż wcześniej. Do samego końca o triumf mają walczyć tylko Lamine Yamal oraz Harry Kane. Hiszpan i Anglik mają wyraźną przewagę nad resztą.

Do tej pory Yamal był tylko jeden raz w TOP 5 rankingu Złotej Piłki. Miało to miejsce w 2025 roku, gdy skończył na 2. miejscu tuż za zwycięzcą, czyli Ousmane Dembele. Harry Kane ani razu nie był sklasyfikowany w najlepszej piątce. Z kolei Kylian Mbappe dwukrotnie był w finałowej piątce: w 2023 roku zajął 3. miejsce, a w 2018 roku skończył tuż za podium na 4. miejscu.