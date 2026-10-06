Przygodo trwaj! Młodzieżówka Brzęczka awansowała na EURO

19:52, 6. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski do lat 21 pod wodzą Jerzego Brzęczka awansowała na młodzieżowe Mistrzostwa Europy 2027. O bezpośrednim awansie przesądził mecz Irlandii Północnej z Grecją. Wynik tego spotkania był korzystny dla Biało-Czerwonych.

Jerzy Brzęczek
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy

Reprezentacja Polski U21 pod wodzą Jerzego Brzęczka wygrała dziewięć meczów z rzędu w eliminacjach Mistrzostw Europy. Mimo to nie mogła być pewna awansu na europejski czempionat. O wszystkim decydować miało bezpośrednie spotkanie z rówieśnikami z Włoch. Starcie w Pescarze zakończyło się pogromem. Biało-Czerwoni nie mieli żadnych szans z zespołem z Półwyspu Apenińskiego, przegrywając aż (2:6).

Porażka nie przekreślała jednak szans na bezpośredni awans. Było duże prawdopodobieństwo, że Polska może zająć 1. miejsce w klasyfikacji drużyn z 2. miejsc. Potrzebne były do tego jednak korzystne wyniki w meczach reprezentacji Niemiec oraz reprezentacji Grecji.

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Nasi zachodni sąsiedzi nie mieli problemu z tym, żeby pokonać Gruzję (2:0). O wszystkim zdecydować miał wynik spotkania Irlandii Północnej z Grecją. Warunek był prosty. Hellenowie musieli zremisować lub przegrać albo wygrać, ale wynikiem (1:0) lub (2:1). Każde inne rozstrzygnięcie premiowała właśnie ich do bezpośredniego awansu, a Polskę spychało do gry w listopadowych barażach o awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy.

Finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem (1:0) dla Grecji. Oznacza to, że młodzieżówka Brzęczka awansowała na EURO. Wspaniała postawa w eliminacjach została wynagrodzona bezpośrednim awansem. W listopadzie zatem nasza drużyna rozegra prawdopodobnie dwa mecze towarzyskie.

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