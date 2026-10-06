Michał Żuk wzbudził zainteresowanie giganta. Oberwują wielki talent Barcelony

Michał Żuk uchodzi za duży talent w szkółce FC Barcelony. Dodatkowo broni barw reprezentacji Hiszpanii U18. Jak poinformował Dominik Piechota, urodzonym w Polsce piłkarzem interesuje się PSG.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Michał Żuk

Żuk na liście życzeń Paris Saint-Germain

Michał Żuk, choć jego rodzice pochodzą z Polski, urodził się w Hiszpanii, dzięki czemu posiada tamtejsze obywatelstwo. Karierę piłkarską rozpoczął w szkółce FC Barcelony, a więc słynnej akademii La Masia. Regularnie pnie się po szczeblach młodzieżowych. Obecnie występuje w drużynie U18. W swoim krótkim CV ma także roczną przygodę z akademią Pogoni Szczecin w sezonie 2022-2023.

Niedawno debiutował w barwach reprezentacji Hiszpanii do lat 18, gdzie zaczął od premierowego trafienia w narodowych barwach. Jak poinformował Dominik Piechota w mediach społecznościowych, nastolatkiem interesuje się inny europejski gigant.

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Chodzi konkretnie o Paris Saint-Germain. Podczas ostatniego turnieju młodzieżowego skauci paryskiego klubu na żywo obserwowali poczynania Żuka. PSG jest mocno zdeterminowane, aby ściągnąć mającego polskie korzenie zawodnika. Francuzi pracują nad przekonaniem nie tylko Michała, ale także jego rodziny na przeprowadzkę do Paryża. W międzyczasie FC Barcelona planuje przedłużyć z nim kontrakt.

Obecna umowa z Blaugraną obowiązuje go do czerwca 2028 roku. Na ten moment nie wiadomo, jakie plany ma rodzina młodego zawodnika, a także sam Żuk. Można jedynie żałować, że na poziomie reprezentacyjnym nie związał się z Polską. Z pewnością byłby dużym wzmocnieniem w przyszłości.