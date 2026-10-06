Real Madryt, Man United i Liverpool polują na byłego piłkarza Ekstraklasy

Luka Vusković w przeszłości był związany z Radomiakiem Radom. Obecnie świetnie sobie radzi na poziomie Premier League. Jak podaje serwis fussball-news.de, interesują się nim Real Madryt, Man United i Liverpool.

fot. Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vusković na radarze wielkich klubów. Kiedyś grał w Radomiaku

Luka Vusković to jeden z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia. Reprezentant Chorwacji ma zaledwie 19 lat, a za sobą bardzo duże doświadczenie. Mimo młodego wieku uzbierał 9 występów w drużynie narodowej, w której strzelił jednego gola. Karierę zaczynał w Hajduku Split, skąd regularnie trafiał na wypożyczenia do innych drużyn. Dzięki temu drugą część sezonu 2023/2024 spędził w PKO BP Ekstraklasie.

Na polskich boiskach bronił barw Radomiaka Radom, dla którego uzbierał łącznie 14 spotkań, w których strzelił 3 gole. Obecnie występuje w Brighton, do którego przeniósł się latem z Tottenhamu za 54 miliony euro. Co ciekawe, w barwach Spurs nie wystąpił ani razu.

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Talent, potencjał oraz obecne umiejętności sprawiają, że Vusković jest w notesach wielu skautów. Z informacji serwisu fussball-news.de wynika, że chorwackiego stopera obserwują trzy topowe kluby. Mówi się o Realu Madryt, Manchesterze United oraz Liverpoolu.

Na ten moment Brighton nie zamierza sprzedawać piłkarza, który dopiero co dołączył do zespołu. Mogliby zmienić zdanie, ale tylko w przypadku, jeśli pojawiłaby się na stole gigantyczna oferta. Warto pamiętać, że zapłacili za niego 54 mln euro, a obecna wartość piłkarza to 60 mln euro. Można się tylko domyślać, że ewentualna sprzedaż nastolatka pod względem finansowym zakręciłaby się w okolicach rekordu transferowego, jeśli chodzi o obrońców.

W tym sezonie Vusković ma na swoim koncie 8 meczów, w których strzelił gola i zaliczył asystę.