Carvajal wybrał nowy klub. Tam zagra legenda Realu Madryt

17:25, 6. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Dani Carvajal to jedna z legend Realu Madryt. Latem rozstał się z klubem po wygaśnięciu kontraktu. Jak donosi AS, w najbliższych dniach prawy obrońca powinien związać się z Getafe.

Dani Carvajal
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Getafe blisko podpisania kontraktu z Carvajalem

Dani Carvajal jest wychowankiem Realu Madryt, w którym spędził praktycznie całą karierę. Jedynym wyjątkiem był sezonie 2012-2013, gdy bronił barw Bayeru Leverkusen. Łącznie spędził na Bernabeu trzynaście lat, jeśli liczyć tylko czas w pierwszym zespole. Biorąc pod uwagę także drużyny młodzieżowe był związany z Los Blancos przez dwadzieścia cztery lata, a więc ponad dwie dekady. Z klubem pożegnał się w czerwcu tego roku.

Obecnie mistrz Europy z 2024 roku pozostaje bez klubu. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo. Legenda madryckiego zespołu jest bardzo blisko podpisania kontraktu z nowym zespołem. 34-latek pozostanie w Hiszpanii i nadal będzie występował na poziomie La Liga.

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Jak informuje dziennik AS, trwają zaawansowane rozmowy z Getafe. Jedynym problemem pozostaje kwestia wynagrodzenia piłkarza. Ten aspekt jest wciąż negocjowany przez obie strony. Co ważne, Getafe to klub z siedzibą na przedmieściach Madrytu, więc Carvajal nie będzie musiał zmieniać miejsca zamieszkania. W obecnym sezonie podopieczni Jose Bordalasa zajmują 11. miejsce w tabeli po 7. kolejkach.

Carvajal podczas pobytu w Realu Madryt wystąpił w 451 meczach, w których strzelił 14 bramek i zaliczył 66 asyst. Na swoim koncie ma m.in. sześć zwycięstw w Lidze Mistrzów oraz cztery mistrzostwa Hiszpanii.

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