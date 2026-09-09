FC Barcelona rozpoczyna rywalizację w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów meczem z Feyenoordem Rotterdam. Sprawdź, gdzie oglądać i o której godzinie rozpocznie się transmisja.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam: gdzie oglądać na żywo?

FC Barcelona przystępuje do inauguracji elitarnych rozgrywek w bardzo dobrych nastrojach. Zespół Hansiego Flicka wygrał wszystkie cztery dotychczasowe spotkania ligowe, a przed starciem z Feyenoordem Rotterdam rozbił na wyjeździe Valencię (5:0).

Dla mistrza La Liga będzie to pierwszy mecz w tegorocznej fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Katalończycy liczą na kontynuowanie świetnej passy z początku sezonu. Szczególną uwagę kibiców przyciąga oczywiście Lamine Yamal, który w ostatnich miesiącach wyrósł na jedną z najważniejszych postaci zespołu.

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Ekipa z Eredivisie również nie zamierza jednak przyjeżdżać do Barcelony wyłącznie w roli statysty. Holenderski zespół prowadzony przez Giovanniego van Bronckhorsta pozostaje niepokonany w krajowych rozgrywkach i będzie chciał sprawić faworytowi problemy.

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam: transmisja na żywo za darmo

Początek meczu FC Barcelona – Feyenoord zaplanowano na środę 9 września o godzinie 18:45. Rywalizacja odbędzie się na Camp Nou, gdzie gospodarze będą chcieli od mocnego akcentu rozpocząć walkę o najwyższe cele w Lidze Mistrzów. Transmisja z potyczki będzie natomiast dostępna tylko na jednej z dodatkowo płatnej stacji CANAL+.

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam: transmisja w tv

Mecz FC Barcelona – Feyenoord będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 1. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:45. Rywalizację z Camp Nou skomentują Michał Mitrut i Michał Żewłakow.

Jak uzyskać dostęp do CANAL+?

CANAL+ Extra 1 jest częścią oferty CANAL+, która posiada prawa do transmisji meczów Ligi Mistrzów w Polsce. Spotkanie FC Barcelona – Feyenoord będzie dostępne również za pośrednictwem serwisu streamingowego CANAL+.

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FC Porto – Manchester City będzie jednym z najważniejszych spotkań pierwszej kolejki i znalazło się w planie transmisji CANAL+. Stacja przygotuje również przedmeczowe studio, które poprzedzi wieczorne spotkania Ligi Mistrzów.

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam: transmisja online

Spotkanie FC Barcelona – Feyenoord będzie można śledzić także online w serwisie CANAL+. Platforma oferuje dostęp do transmisji meczów Ligi Mistrzów, w tym środowego starcia na Camp Nou.