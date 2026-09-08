Man Utd, według profilu STRETFORD END TIMES na platformie X, skontaktował się z PSG w sprawie Nuno Mendesa. Klub z Premier League rozważa ruch po portugalskiego obrońcę już zimą.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United wybrał cel na zimę

Man Utd może w styczniu ruszyć po zawodnika, który od kilku sezonów należy do grona najbardziej cenionych lewych obrońców w Europie. Nuno Mendes znalazł się na radarze Czerwonych Diabłów, a pierwsze rozmowy z Paris Saint-Germain miały już zostać zainicjowane.

Informację przekazał profil STRETFORD END TIMES na platformie X, powołując się na wieści „L’Equipe”. Według tych wieści zainteresowanie angielskiego klubu jest konkretne, a Manchester United miał skontaktować się z PSG, aby wybadać możliwość przeprowadzenia transferu podczas zimowego okna.

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Mendes nie miałby natomiast zamykać drzwi przed takim ruchem. Portugalczyk ma być zainteresowany perspektywą gry w Premier League i potencjalnym dołączeniem do zespołu z Old Trafford. Taki transfer oznaczałby dla niego zmianę otoczenia oraz możliwość sprawdzenia się w najbardziej wymagającej lidze w Europie.

Największą przeszkodą może okazać się jednak stanowisko giganta Ligue 1. Francuzi nie muszą być zainteresowani osłabianiem kadry w środku sezonu, szczególnie jeśli Mendes pozostaje ważnym elementem zespołu. W związku z tym ewentualna oferta Manchesteru United musiałaby skłonić Paryżan do poważnego rozważenia sprzedaży.

Na ten moment nie wiadomo, jaką kwotę Czerwone Diabły byłyby gotowe przeznaczyć na sprowadzenie 24-letniego defensora. Jeśli jednak temat nabierze tempa, może to być jedna z ciekawszych historii zimowego okna transferowego.