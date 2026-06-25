Widzew Łódź nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Tym razem na celowniku łódzkiego klubu znalazł się Bartłomiej Wdowik. Pozyskanie obrońcy nie będzie jednak możliwe od razu - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Bartłomiej Wdowik w Widzewie Łódź? Trzeba jednak zaczekać

Widzew Łódź jest niezwykle aktywny podczas letniego okienka transferowego. Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia jest konsekwentnie wzmacniana przed nowym sezonem. Udało im się pozyskać m.in. Karola Świderskiego. Teraz władze klubu myślą o innym głośnym wzmocnieniu. W kręgu ich zainteresowań znajduje się bowiem Bartłomiej Wdowik.

Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” przekazuje najnowsze wieści w tej sprawie. Temat transferu obrońcy pozostaje aktualny, choć na razie nie doszło do przełomu w rozmowach. Łodzianie muszą poczekać do końca czerwca, gdy wygaśnie wypożyczenie zawodnika do Jagiellonii Białystok i wróci on do Sportingu Braga.

Co więcej, według wspomnianego źródła, strony nie uzgodniły jeszcze warunków potencjalnego kontraktu. Wszystko wskazuje więc na to, że ewentualne negocjacje nabiorą tempa dopiero w najbliższych tygodniach.

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Dopiero od lipca tak naprawdę Widzew Łódź będzie mógł przystąpić do negocjacji transferowych. Bartłomiej Wdowik jednak nie jest jedynym lewym obrońcą łączony z drużyną Aleksandara Vukovicia. Ekstraklasowicze patrzą również w kierunku Logiego Tomassona. Pozyskanie tego piłkarza będzie jednak bardziej obciążało budżet. Samsunspor oczekuje za swojego zawodnika około pięciu milionów euro.

Bartłomiej Wdowik natomiast w minionym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Jagiellonii Białystok. Defensor nie strzelił gola, ale może pochwalić się czterema asystami.