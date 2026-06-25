Mourinho poprosił Real o napastnika. Perez ma na oku objawienie MŚ

Real Madryt na prośbę Jose Mourinho ma ściągnąć klasycznego napastnika. Fichajes donosi, że w kręgu zainteresowań znalazł się Deniz Undav. Obecnie gra w VfB Stuttgart.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Deniz Undav na celowniku Realu Madryt

Real Madryt od momentu, gdy z klubem pożegnał się Karim Benzema, nie ściągnął żadnego klasycznego napastnika. Co prawda, w drużynie jest Gonzalo Garcia, ale poza momentem błysku podczas Klubowych Mistrzostw Świata nie sprawdził się na dłuższą metę. Pozycja numer dziewięć wymaga więc wzmocnień, o co z resztą poprosił Jose Mourinho, czyli nowy trener Los Blancos.

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Mourinho chce mieć do dyspozycji klasycznego napastnika. Jakiś czas temu klub złożył ofertę za Juliana Alvareza, ale propozycja została szybko odrzucona przez Atletico Madryt. Ponadto sam piłkarz preferuje przenosiny do FC Barcelony. Na ten moment nie było żadnych przesłanek odnośnie konkretnego zawodnika, którego obserwują Królewscy w kontekście wzmocnienia linii ataku.

Fichajes podaje, że jeden piłkarz szczególnie zwrócił uwagę Florentino Pereza. Działacz ma być pod wrażeniem Deniza Undava, czyli reprezentanta Niemiec i gracza VfB Stuttgart. 29-latek świetnie sobie radzi na mundialu, gdzie w dwóch meczach strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Doskonała forma od razu przyciągnęła wzrok jednego z najlepszych klubów na świecie.

Póki co Undav jest jedynie obserwowany. Nie było żadnego kontaktu z otoczeniem piłkarza, czy nawet z samym klubem. Sytuacja może jednak ulec zmianie po zakończeniu Mistrzostw Świata. Undav w minionym sezonie wystąpił w 46 meczach, w których strzelił 25 bramek i zanotował 14 asyst. Wcześniej bronił barw Brighton, Union SG czy SV Meppen.