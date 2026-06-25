Paragwaj – Australia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (26.06.2026)

Paragwaj – Australia, gdzie oglądać?
Rywalizacja w trzeciej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 zakończy się 26 czerwca w godzinach nocnych w Santa Klarze. To właśnie tam odbędzie się mecz Paragwaj – Australia. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Amerykę Południową. Australijczycy zdążyli już jednak sprawić niespodziankę w postaci ogrania Turcji, stąd nie należy wykluczać powtórki z rozgrywki. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź zapowiedź meczu Paragwaj – Australia
Paragwaj – Australia: transmisja w TV
Spotkanie Paragwaj – Australia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP Sport. Mecz skomentują Jonasz Zasowski i Dawid Sut.
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Paragwaj – Australia: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Paragwajem a Australią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Paragwaj – Australia: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana Paragwaju
- Remis
- Wygrana Australii
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Paragwaj – Australia: kursy bukmacherskie
Spotkanie Paragwaj – Australia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w piątek (26 czerwca) o godzinie 04:00.
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