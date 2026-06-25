Paragwaj – Australia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (26.06.2026)

Paragwaj - Australia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na piątek 26 czerwca.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Omar Alderete

Paragwaj – Australia, gdzie oglądać?

Rywalizacja w trzeciej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 zakończy się 26 czerwca w godzinach nocnych w Santa Klarze. To właśnie tam odbędzie się mecz Paragwaj – Australia. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Amerykę Południową. Australijczycy zdążyli już jednak sprawić niespodziankę w postaci ogrania Turcji, stąd nie należy wykluczać powtórki z rozgrywki. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź zapowiedź meczu Paragwaj – Australia

Paragwaj – Australia: transmisja w TV

Spotkanie Paragwaj – Australia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP Sport. Mecz skomentują Jonasz Zasowski i Dawid Sut.

Paragwaj – Australia: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Paragwajem a Australią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Paragwaj – Australia: kursy bukmacherskie

Paragwaj Australia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 20:00

Gdzie oglądać mecz Paragwaj – Australia? Spotkanie Paragwaj – Australia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Paragwaj – Australia? Mecz odbędzie się już w piątek (26 czerwca) o godzinie 04:00.

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