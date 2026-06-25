Curacao – WKS: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.06.2026)

19:54, 25. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Curacao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w ramach 3. kolejki grupy E mistrzostw świata. Spotkanie odbędzie się w czwartek (25 czerwca) o godz. 22;00. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz na żywo w TV i online.

Yan Diomande
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Curacao – WKS: gdzie oglądać?

CuracaoWybrzeże Kości Słoniowej to mecz 3. kolejki grupy E mistrzostw świata. Drużyna z Karaibów w poprzedniej serii gier sprawiła niespodziankę. Piłkarze Dicka Advocaat zdobyli historyczny punkt w starciu z Ekwadorem i znów liczą na to, że będą w stanie namieszać w turniejowej rywalizacji.

Afrykańska drużyna ma na koncie trzy punkty i jest bardzo blisko awansu do fazy pucharowej. W poprzednim meczu z Niemcami długo prowadziła, jednak końcówka należała do Deniza Undava, który dwoma trafieniami odwrócił losy spotkania.

BONUS 333 PLN za poprawny TYP NA GOLA Niemiec z Ekwadorem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź akcję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Curacao – WKS: transmisja w TV

Mecz Curacao -Wybrzeże Kości Słoniowej zostanie wyemitowane na antenie TVP Sport. Rafał Kędzior oraz Grzegorz Goncerz skomentują spotkanie, które odbędzie się na Lincoln Financial Field w Filadelfii.

Curacao – WKS: stream online

Spotkanie pomiędzy Curacao a Wybrzeżem Kości Słoniowej będzie także transmitowane w serwisie sport.tv.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP. Początek rywalizacji o godzinie 22:00.

Curacao – WKS: sonda

Kto wygra mecz?

  • Curacao
  • Remis
  • Wybrzeże Kości Słoniowej
  • Curacao
  • Remis
  • Wybrzeże Kości Słoniowej

0 Votes

Curacao – WKS: kursy bukmacherskie

Curacao
WKS
17.0
7.60
1.18
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 20:00
Kiedy odbędzie się spotkanie Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej?

Mecz zostanie rozegrany w czwartek (25 czerwca) o godzinie 22:00.

Gdzie obejrzeć spotkanie Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej?

Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport, na portalu sport.tv.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.