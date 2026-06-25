Curacao – WKS: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.06.2026)

Curacao – WKS: gdzie oglądać?
Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej to mecz 3. kolejki grupy E mistrzostw świata. Drużyna z Karaibów w poprzedniej serii gier sprawiła niespodziankę. Piłkarze Dicka Advocaat zdobyli historyczny punkt w starciu z Ekwadorem i znów liczą na to, że będą w stanie namieszać w turniejowej rywalizacji.
Afrykańska drużyna ma na koncie trzy punkty i jest bardzo blisko awansu do fazy pucharowej. W poprzednim meczu z Niemcami długo prowadziła, jednak końcówka należała do Deniza Undava, który dwoma trafieniami odwrócił losy spotkania.
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Curacao – WKS: transmisja w TV
Mecz Curacao -Wybrzeże Kości Słoniowej zostanie wyemitowane na antenie TVP Sport. Rafał Kędzior oraz Grzegorz Goncerz skomentują spotkanie, które odbędzie się na Lincoln Financial Field w Filadelfii.
Curacao – WKS: stream online
Spotkanie pomiędzy Curacao a Wybrzeżem Kości Słoniowej będzie także transmitowane w serwisie sport.tv.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP. Początek rywalizacji o godzinie 22:00.
Curacao – WKS: sonda
Kto wygra mecz?
- Curacao
- Remis
- Wybrzeże Kości Słoniowej
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Curacao – WKS: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany w czwartek (25 czerwca) o godzinie 22:00.
Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport, na portalu sport.tv.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.
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