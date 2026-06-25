GKS Katowice dopiął piąty transfer. Solidne wzmocnienie pucharowicza

GKS Katowice sfinalizował transfer Pau Resty z Korony Kielce. Hiszpański obrońca związał się z klubem ze Śląska kontraktem do czerwca 2030 roku.

Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Pau Resta nowym zawodnikiem GKS-u Katowice

GKS Katowice zakończył miniony sezon PKO BP Ekstraklasy na piątym miejscu w tabeli. Zespół Rafała Góraka udowodnił, że należy do czołówki ligi i w nadchodzących rozgrywkach będzie walczył nie tylko o utrzymanie wysokiej pozycji, ale także o sukcesy w europejskich pucharach.

GieKSa przygotowuje się do eliminacji Ligi Konferencji. W drugiej rundzie Katowiczanie zmierzą się z przegranym pary Hajduk Split – MSK Żilina. Klub aktywnie działa również na rynku transferowym. Do zespołu dołączyli już Bartosz Wolski z Motoru Lublin, Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów, Gabriel Kobylak z Legii Warszawa oraz Maciej Kikolski z Widzewa Łódź.

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Teraz GKS oficjalnie poinformował o kolejnym wzmocnieniu. Szeregi GieKSy zasili Pau Resta. 25-letni hiszpański obrońca przez dwa ostatnie sezony reprezentował barwy Korony Kielce. Stoper podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku.

W kieleckim zespole Resta rozegrał łącznie 54 spotkania, w których zaprezentował się solidnie zarówno w defensywie, jak i pod bramką rywali. Hiszpan zdobył osiem bramek i zanotował dwie asysty. Wcześniej 25-latek występował w hiszpańskich klubach CE Sabadell oraz Albacete.

GKS rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy od wyjazdowego meczu z Wisłą Kraków przy Reymonta. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 26 lipca, o godzinie 20:15.