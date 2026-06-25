Ekwador – Niemcy: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.06.2026)

Ekwador - Niemcy to spotkanie w ramach trzeciej kolejki grupy E mistrzostw świata 2026. Mecz odbędzie się w czwartek (25 czerwca) o godz. 22:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w telewizji i online

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Ekwador – Niemcy: gdzie oglądać?

Ekwador zagra z Niemcami na Meadowlands Stadium w spotkaniu 3. kolejki grupy E mistrzostw świata Zespół Juliana Nagelsmanna ma już pewny awans do fazy pucharowej po zwycięstwach nad Curacao oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej. Niemcy muszą jednak poradzić sobie z poważnym osłabieniem, ponieważ Nico Schlotterbeck doznał zerwania więzadła w stawie skokowym.

Sytuacja Ekwadoru jest znacznie trudniejsza. La Tri mają na swoim koncie tylko jeden punkt, zdobyty dzięki remisowi z debiutującym na mundialu Curacao. Teraz ekipa z Ameryki Południowej ma ostatnią szansę, by zaistnieć na mundialu.

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Ekwador – Niemcy: transmisja w TV

Mecz Ekwadoru z Niemcami będzie do objerzenia na żywo na antenie TVP 1. Do skomentowania tego starcia zostali wyznaczeni Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Ekwador – Niemcy: stream online

Rywalizacja między Ekwadorem a Niemcami będzie dostępna również w serwisie sport.tv.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 22:00.

Ekwador – Niemcy: sonda

Kto wygra spotkanie? Ekwador

Remis

Niemcy Ekwador

Remis

Niemcy 0 Votes

Ekwador – Niemcy: kursy bukmacherskie

Ekwador Niemcy 5.00 4.45 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 20:00

Kiedy odbędzie się spotkanie Ekwador – Niemcy? Mecz rozpocznie się w czwartek (25 czerwca) o godzinie 22:00. Gdzie obejrzeć mecz Ekwador – Niemcy? Spotkanie będzie dostępne na antenie TVP 1, w serwisie sport.tv.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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