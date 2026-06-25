Ekwador – Niemcy: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.06.2026)

Ekwador – Niemcy: gdzie oglądać?
Ekwador zagra z Niemcami na Meadowlands Stadium w spotkaniu 3. kolejki grupy E mistrzostw świata Zespół Juliana Nagelsmanna ma już pewny awans do fazy pucharowej po zwycięstwach nad Curacao oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej. Niemcy muszą jednak poradzić sobie z poważnym osłabieniem, ponieważ Nico Schlotterbeck doznał zerwania więzadła w stawie skokowym.
Sytuacja Ekwadoru jest znacznie trudniejsza. La Tri mają na swoim koncie tylko jeden punkt, zdobyty dzięki remisowi z debiutującym na mundialu Curacao. Teraz ekipa z Ameryki Południowej ma ostatnią szansę, by zaistnieć na mundialu.
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Ekwador – Niemcy: transmisja w TV
Mecz Ekwadoru z Niemcami będzie do objerzenia na żywo na antenie TVP 1. Do skomentowania tego starcia zostali wyznaczeni Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Ekwador – Niemcy: stream online
Rywalizacja między Ekwadorem a Niemcami będzie dostępna również w serwisie sport.tv.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 22:00.
Ekwador – Niemcy: sonda
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Ekwador – Niemcy: kursy bukmacherskie
Mecz rozpocznie się w czwartek (25 czerwca) o godzinie 22:00.
Spotkanie będzie dostępne na antenie TVP 1, w serwisie sport.tv.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.
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