Ekwador – Niemcy: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.06.2026)

19:57, 25. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Ekwador - Niemcy to spotkanie w ramach trzeciej kolejki grupy E mistrzostw świata 2026. Mecz odbędzie się w czwartek (25 czerwca) o godz. 22:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w telewizji i online

Joshua Kimmich
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DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Ekwador – Niemcy: gdzie oglądać?

Ekwador zagra z Niemcami na Meadowlands Stadium w spotkaniu 3. kolejki grupy E mistrzostw świata Zespół Juliana Nagelsmanna ma już pewny awans do fazy pucharowej po zwycięstwach nad Curacao oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej. Niemcy muszą jednak poradzić sobie z poważnym osłabieniem, ponieważ Nico Schlotterbeck doznał zerwania więzadła w stawie skokowym.

Sytuacja Ekwadoru jest znacznie trudniejsza. La Tri mają na swoim koncie tylko jeden punkt, zdobyty dzięki remisowi z debiutującym na mundialu Curacao. Teraz ekipa z Ameryki Południowej ma ostatnią szansę, by zaistnieć na mundialu.

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Ekwador – Niemcy: transmisja w TV

Mecz Ekwadoru z Niemcami będzie do objerzenia na żywo na antenie TVP 1. Do skomentowania tego starcia zostali wyznaczeni Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Ekwador – Niemcy: stream online

Rywalizacja między Ekwadorem a Niemcami będzie dostępna również w serwisie sport.tv.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 22:00.

Ekwador – Niemcy: sonda

Kto wygra spotkanie?

  • Ekwador
  • Remis
  • Niemcy
  • Ekwador
  • Remis
  • Niemcy

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Ekwador – Niemcy: kursy bukmacherskie

Ekwador
Niemcy
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4.45
1.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 20:00
Kiedy odbędzie się spotkanie Ekwador – Niemcy?

Mecz rozpocznie się w czwartek (25 czerwca) o godzinie 22:00.

Gdzie obejrzeć mecz Ekwador – Niemcy?

Spotkanie będzie dostępne na antenie TVP 1, w serwisie sport.tv.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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