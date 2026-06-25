Jose Mourinho naciskał Real Madryt na pozyskanie Rubena Diasa. Ten transfer jednak nie dojdzie do skutku. Manchester City nie ma zamiaru pozbywać się swojej gwiazdy - przekazuje "MARCA".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ruben Dias nie dla Realu Madryt. Manchester City stawia sprawę jasno

Jose Mourinho ma dużo do powiedzenia w Realu Madryt. Portugalski trener ma znaczące słowo w kwestii budowy składu. The Special One ostatnio naciskał hiszpańskiego giganta na pozyskanie Rubena Diasa. Z informacji przekazanych przez serwis „MARCA” dowiadujemy się, że obrońca Manchesteru City nie trafi tego lata na Estadio Santiago Bernabeu.

Hiszpańskie źródło zdradza, że Real Madryt nie ma szans pozyskać Rubena Diasa przez decyzję Manchesteru City. The Citizens nie mają bowiem zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą. Każda oferta za Portugalczyka zostanie przez nich odrzucona. Królewscy zatem muszą szukać na rynku transferowym innych opcji.

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Ruben Dias od wielu tygodni był łączony z Realem Madryt. Jose Mourinho bardzo chciał nawiązać współpracę ze swoim rodakiem. Jednak Królewscy nie przeskoczą decyzji Manchesteru City. Władze z Etihad Stadium wiążą przyszłość z reprezentantem Portugalii, nazywając go filarem defensywy. Przyszłość defensora zatem wciąż będzie pisana na boiskach Premier League.

W poprzednim sezonie Ruben Dias rozegrał 33 spotkania w koszulce Manchesteru City. Portugalski obrońca zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.